Министерство жилищной политики Подмосковья проведёт День открытых дверей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Приём заявок на участие в Дне открытых дверей уже стартовал, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Заявки принимаются до 12:00 6 сентября 2023 года по номеру телефона: 8 (498) 602 16 00, доб. 47929.
Участники встречи смогут получить консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Московской области.
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