Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области 16 июня проведет день открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Участники конференции получат возможность получить ответы на свои вопросы по поводу завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Московской области.
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