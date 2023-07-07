Министерство жилищной политики Подмосковья проведет день открытых дверей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
День открытых дверей регионального министерства жилищной политики пройдет 13 июля 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Мероприятие будет проводиться в формате видеоконференции и телефонной связи.
Заявки на учатие принимаются до 12:00 12 июля 2023 года по номеру телефона: 8 (498) 602-16-00, доб. 47929, 47923.Читайте также:
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