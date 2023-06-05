Министр благоустройства Подмосковья подвел итоги голосования по благоустройству территорий

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Шесть с половиной недель жители проявляли активность и выбирали территории для благоустройства в следующем году. Число проголосовавших в регионе превысило 740 тысяч человек», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Голосование за преображение объектов муниципальной сферы проводилось по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что в 2023 году будут благоустроены 414 объектов, в том числе наиболее крупные.
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