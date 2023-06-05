Свыше 200 тысяч жителей поучаствовали в голосовании по благоустройству парков Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Жителям Подмосковья предстояло ответить на всего 2 вопроса: 1. Что вам больше нравится в парках? 2. Что на ваш взгляд необходимо дополнить? Жители могли свой ответ и предложение, касаемо благоустройства парков, с 1 по 4 июня на портале «Добродел» и в подмосковных парках с помощью бюллетени.
300 волонтёров Подмосковья несли вахту в парках Московской области на протяжении четырех дней голосования и подсказывали жителям региона, как принять участие в голосовании или выдавали бюллетень для офлайн-голосования.
«Всего проголосовало 209 522 человек, через портал «Добродел» 133 622, а с помощью бюллетеней 75 900 жителей», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее сообщалось, что министр благоустройства Подмосковья подвел итоги Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.