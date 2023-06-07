Министр благоустройства региона назвал топ-10 округов-участников паркового голосования

Топ-10 округов-участников паркового голосования среди муниципалитетов с населением от 100 до 200 тысяч человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость проведения опроса жителей, касаемо улучшений городских парков региона, поэтому в Московской области с 1 по 4 июня проходило первое парковое голосованию «Улучшаем парки Подмосковья вместе», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

В первом голосовании по вопросам развития подмосковных парков приняли участие более 209 тыс человек. Из них на портале «Добродел» отдали голоса свыше 133 тыс жителей, 75,9 тыс заполнили бумажные бюллетени, розданные волонтёрами.





«Мы провели небольшое, но очень важное для нашего региона голосование по вопросам развития парков. В нем приняли участие более 200 тысяч человек. Для такого сравнительно небольшого опроса это рекордное количество участников, что говорит о повышенном интересе у людей к теме развития мест для отдыха. Нам важно знать мнение жителей, чтобы делать наши парки более привлекательными для гостей и, таким образом, способствовать повышению качества жизни в регионе», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На обсуждение жителей представили 125 территорий в 60 городских округах. Им задали два вопроса: что больше нравится в парках и что на их взгляд необходимо дополнить.



При ответе на первый вопрос жители отмечали дорожки, спортивные и водные объекты, кафе и мастер-классы. Самыми популярными ответами на второй вопрос оказались фонтаны, детские площадки, беседки, качели, цветники и питьевые фонтанчики.

В городских округах с населением от 100 до 200 тысяч человек в лидерах оказались следующие муниципалитеты:

1. Наро-Фоминский (4 206 голосов)

2. Воскресенский (3 228 голосов)

3. Дмитровский (2 948 голосов)

4. Долгопрудный (2 748 голосов)

5. Серпухов (2 437 голосов)

6. Чехов (2 332 голосов)

7. Клин (2 312 голосов)

8. Егорьевск (2 273 голосов)

9. Электросталь (2 266 голосов)

10. Ступино (2 198 голосов)

Андрей Воробьев отметил, что вопросы благоустройства зон отдыха являются важными для администрации региона.