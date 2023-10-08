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Министр энергетики Украины Галущенко призвал жителей закупиться генераторами

Минэнерго Украины призвало жителей приобрести автономные системы отопления
08 октября 2023, 11:43
Фото: iStock/stefanamer

Фото: iStock/stefanamer

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мы–Украина».
Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.

Галущенко добавил, что Минэнерго будет делать всё возможное, чтобы избежать отключения отопления.


Ранее министр энергетики отмечал, что энергосистема Украины полностью готова к отопительному сезону. Однако штатной работе системы могут помешать обстрелы.

Напомним, что Украина уже несколько дней побивала рекорды по использованию и закупке электроэнергии из соседних европейских государств. Власти страны требуют от украинцев сокращения количества потребляемого электричества.

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#украина
#энергетика
#жители
#отопление
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Российская актриса Прудникова опровергла информацию о своём похищении боевиками ХАМАС
Baza: похищение ХАМАС россиянки Прудниковой в Израиле не подтвердилось
08 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/Vladimir Gnedin

Информация о похищении палестинскими боевиками ХАМАС россиянки Елизаветы Прудниковой не подтвердилась. Об этом сообщает Telegram-канал ​Baza.
Ранее в социальных сетях распространилось фото 21-летней российской актрисы Елизаветы Прудниковой, которую, якобы, похитили боевики палестинского движения ХАМАС.

Однако девушка вышла на связь и сообщила, что в настоящее время находится в России. А пропавшая в Израиле девушка, которую по ошибке записали как «Елизавету Прудникову», на самом деле, является жительницей Лиссабона по имени Карина Притика.

Ранее в посольстве России ​в Израиле началась проверка ​информации о ​якобы похищенных россиянках. В пресс-службе диппредставительства отметили, что ​родственники девушек не обращались в консульство. А сами девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства.

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#похищение
#россияне
#израиль
#актриса
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Tutu назвал страны, где можно сесть в тюрьму за неуместные шутки
08 октября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Эксперты сервиса бронирования перечислили страны, где легко можно получить тюремный срок за неуместные шутки. Среди них Египет, Таиланд, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США и Япония.
Упоминая Египет, специалисты напомнили, что здесь в 2013 году была запрещена популярная телевизионная передача за то, что ее ведущие позволяли себе остроумные выпады в адрес властей, передают «Известия». Спустя 10 лет, в этой арабской стране по-прежнему не стоит критиковать и подшучивать над политиками и государственными чиновниками, не позволять юмористических высказываний на тему национальности, религии и традиций. За невинную шутку можно получить реальный тюремный срок. Это произошло, например, с певицей Ширин Абдель Вахаб в 2018 году. Она всего лишь не советовала пить воду из реки Нил, так как там могут быть паразиты.

В Таиланде можно присесть за шутки о королевской семье. Там также нельзя рвать деньги, мять и наступать на них, потому что на монетах и купюрах также изображен монарх.

Говоря об ОАЭ, эксперты предостерегают от использования ненормативной лексики, в том числе на иностранном языке, даже если она является частью шутки или анекдота. За это можно получить штраф или отправиться в тюрьму.

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#деньги
#штраф
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#эксперты
#специалисты
#египет
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Россиянам рассказали, законно ли публиковать ролики с соседями на YouTube
Депутат Гаврилов раскрыл законные способы съёмки соседей для публикации на YouTube
08 октября 2023, 10:21

Фото: iStock/Daria Nipot

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал россиянам, можно ли снимать на видео соседей и выставлять ролики на YouTube, а также, что делать при обнаружении над своим участком дрона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что фотографировать или снимать на видео соседей, их дом и домашних животных можно. Однако, если кадры попадут в соцсети или на YouTube, нужно учитывать требования Гражданского кодекса РФ, а именно его статьи 152.1, которая гласит о том, что обнародование фотографий и видеозаписей других людей допускается только после их согласия.

Также Гаврилов отметил, что дело может дойти до Уголовного кодекса РФ (статья 137), если будут опубликованы в сеть кадры, иллюстрирующие частную жизнь граждан, содержащую личную или семейную тайну.  

Он добавил, что эта мера, в частности, касается дронов. Но здесь также стоит внимательнее рассмотреть объект. Если над домом кружит квадрокоптер Росреестра, который собирает данные о неполадках и оснащён специальными системами для обработки данных, то это не является проникновением в частную жизнь граждан. А вот если территорию дома снимает дрон, принадлежащий другому гражданину, стоит обратиться в полицию.

При этом депутат призвал граждан не сбивать дроны самостоятельно, поскольку за этим последует наказание из-за умышленного повреждения чужого имущества. 

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#соседи
#видео
#соцсети
#дрон
#госдума
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AP: Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек
08 октября 2023, 09:48

Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

В субботу, 7 октября, в провинции Герат на западе Афганистана, где живут около 270 тысяч человек, произошло разрушительное землетрясение. Число его жертв на текущий момент уже превысило две тысячи человек.
По сообщению информационного агентства Associated Press, еще около девяти тысяч жителей провинции получили ранения. Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляла от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. В удалении от эпицентра наблюдались более слабые толчки, расходящиеся веерообразно. Очаг землетрясения находился в 42 километрах от города Герат на глубине 10 километров.

Стихийное бедствие разрушило или повредило почти полторы тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. В провинции Герат оказались полностью стертыми с лица земли десять деревень. Подсчет погибших и анализ разрушений продолжается.

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#землетрясения
#афганистан
#люди
#дома
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Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона
08 октября 2023, 08:24

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Теперь они манипулируют тем, что граждане невнимательно читают документы при заключении договора на сотовую связь.
О подробностях действий мошенников рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Сначала абоненту поступает звонок якобы от оператора. Аферист утверждает, что у клиента истекает срок пользовательского соглашения, передает Он предлагает собеседнику продлить действие номера телефона, пролонгировав договор.

Далее он отправляет клиенту ссылку, пройдя по которой клиент должен применить код для «дистанционного продления срока действия договора». Таким образом, отвлекая гражданина мелкими деталями, мошенники получают доступ к его аккаунту на Госуслугах и данным банковской карты.

На самом деле, подчеркивает юрист, договор на использование сотовой связи заключается бессрочно и не нуждается ни в каком продлении. Он только может быть прекращен по желанию самого клиента.

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#мошенники
#соглашения
#карты
#юрист
#договор
#клиент
#телефон
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Росавиация ограничила вылеты в Израиль «до особых распоряжений»
08 октября 2023, 00:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Росавиация ограничила вылеты из аэропортов России в аэропорты Израиля «до особых распоряжений».
Ограничения начнут действовать с 03:00 мск 8 октября и вводятся  «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#росавиация
#россия
#израиль
#ограничения
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8 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день
08 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/LanaSweet

В этот день отмечается сразу несколько праздников. Это идеальный день, чтобы улыбнуться друг другу и поздравить с профессиональным праздником командиров подводных и воздушных кораблей. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще памятные события пришлись на восьмое октября.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля  


В этот день профессиональный праздник отмечают командиры экипажей. Учреждено торжество было в 2007 году. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 8 октября 1827 года состоялось Нарвинское морское сражение. В боях сошлись эскадры России, Англии, Франции и турецко-египетский флот.

 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  


Этот праздник не имеет фиксированной даты, но ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. С профессиональным торжеством стоит поздравлять фермеров, агрономов, садоводов, огородников. 

Всемирный день осьминога


День осьминога отмечается во многих странах мира. Праздник установлен для того, чтобы привлечь внимание общественности и природоохранных организаций к этому виду моллюсков. В этот день принято посещать океанариумы, морские парки и т.д.

День солнечных улыбок




Радостный праздник выпадает в ту пору, когда за окном устанавливается осенняя погода. Несмотря на то, что солнечных дней становится меньше, людей призывают улыбаться и дарить позитивные эмоции друг другу. 

Всемирный день воздушных змеев


Родиной воздушного змея является Китай. Именно там несколько тысячелетий назад появилось изобретение, которое популярно для людей разных возрастов в современности. Змеи изготавливались из бамбука и шелка и были разных форм, однако самой распространенной формой стал крылатый змей. 
 

Сергей Капустник  

 
В этот день на Руси было принято рубить капусту для закваски. К овощу испытывали особое почтение. Считалось, что капуста обладает целительными свойствами, поэтому к процессу закваски относились как к народному обычаю. Праздник Сергей Капустник ежегодно отмечается восьмого октября в честь  величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. 
 
Именины: Роман, Прохор, Максим, Евгений, Ефросинья, Герман 

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#праздник
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#парки
#флот
#эмоции
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Водитель военкора ВГТРК спас раненного ребёнка во время обстрела Донецка
07 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/AgFang

Водитель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Бернвальда спас ребёнка во время обстрела Донецка украинскими военными. Об этом в ходе встречи молодых военкоров в Госдуме рассказал сам журналист.
По его словам, водитель, во время обстрела украинскими военными территории Донецка, увидел ребёнка с разорванной ногой. Он быстро схватил его и повёз в травматологию. По дороге у автомобиля оторвался бампер и глушитель, приходилось ехать по встречной полосе, вокруг раздавались взрывы. В итоге, по расскажу Бернвальда, ребёнка удалось спасти.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, услышав эту историю, связался с водителем и пообещал наградить его за спасение раненного ребёнка. Кроме того, в качестве компенсации за повреждение автомобиля, Слуцкий пообещал вручить герою новую машину. 

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#днр
#обстрел
#ребёнок
#помощь
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«Команда Путина» провела праздничные мероприятия в честь дня рождения президента
В Красногорске и Серпухове прошли мероприятия в честь дня рождения Путина
07 октября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба «Народного фронта»

Представители «Команды Путина» из 27 регионов России провели различные мероприятия в честь дня рождения президента. Об этом «Радио 1 »сообщили в пресс-службе движения «Народный фронт».
С предложением провести праздничные мероприятия для горожан в честь дня рождения президента России выступили жители страны. Инициативу поддержал «Народный фронт», движение «Здоровое Отечество» и Всероссийская общественная молодёжная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

В городском округе Красногорск и в городе Серпухов Московской области представители «Команды Путина» отправили в зону СВО три 12-тонные фуры с грузом для военных. Российские солдаты получат 50 генераторов, две тысячи спальников и две тысячи пар резиновых сапог. Средства на покупку всего необходимо для участников СВО собрали неравнодушные россияне. В городах также прошли автопробеги и мастер-классы для ​жителей. 

В рамках празднования дня рождения главы государства, прошли спортивные мероприятия, автопробеги, мастер-классы и прочие активности, формат которых выбирали сами жители регионов. 

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