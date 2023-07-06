Министр Котяков: Продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров.
Министр пояснил, что предприятия, ввиду большого количества заказов, вынуждены предлагать работникам большую занятость. Шестидневную рабочую неделю или увеличение часов рабочего времени.
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