Фото: сайт Кремля
На Украине зомбировали детей антироссийской пропагандой. Об этом в интервью «России 24» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он утверждает, что киевский режим зомбировал детей, пропагандируя неонацизм и негативное отношение к России. К тому же, они получали плохое образование, поскольку не учились, а лишь играли на уроках.
Кравцов отметил после встречи с педагогами из новых регионов России, что учителя оказались «заложниками киевского режима».
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор будет собирать данные об учениках российских школ, колледжей и вузов для ведения актуального воинского учёта. Сведения будут передаваться в государственный информационный ресурс в электронном виде.
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Кравцов отметил после встречи с педагогами из новых регионов России, что учителя оказались «заложниками киевского режима».
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Анастасия Чинкова