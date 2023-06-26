Министр транспорта Алексей Гержик: Ситуация по ямочному ремонту абсолютно управляемая

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На территории Подмосковья первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог близится к своему завершению
Губернатор Московской области Андрей Воробьев узнал о ходе проведения явочного ремонта в регионе.
В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.
Минтранс проводит еженедельные ВКС с городскими округами на предмет ямочного ремонта.
Ранее сообщалось, что число обращений жителей к властям Подмосковья выросло на 22% и за прошлую неделю составило 36 тысяч. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Ситуация по ямочному ремонту абсолютно управляемая. Проблема у наших коллег в долгой контрактуемости. Старый контракт на ямочный ремонт истек, а новый не заключили еще, в это время появляется провал. Наилучшим решением заключать контакты на сезон, чтобы проводить ремонт в течении всего сезона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Минтранс проводит еженедельные ВКС с городскими округами на предмет ямочного ремонта.
Ранее сообщалось, что число обращений жителей к властям Подмосковья выросло на 22% и за прошлую неделю составило 36 тысяч. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко