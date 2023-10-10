Министр труда РФ Котяков рассказал о размере маткапитала в 2024 году

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Маткапитал в РФ на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей в следующем году.
Министр труда РФ Антон Котяков сообщил, что маткапитал в России на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей, на второго — 834 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании маткапитала для реконструкции малоэтажных домов, по типу таунхаусов, лейнхаусов, дуплексов и подобных объектов капитального строительства с отдельным входом, пишет ТАСС.
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
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Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили закон об использовании маткапитала на реконструкцию таунхаусов.
Законопроект гласит, что на реконструкцию таунхауса можно будет потратить не более 50% средств маткапитала за один раз. Семья должна будет предоставить копии разрешения на строительство. Остальную часть социальной выплаты на эти цели можно будет направить не раньше чем через полгода.
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Мария Фирсова