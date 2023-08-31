Минкульт выступил против показа «Барби» в России

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Замминистр культуры заявил, что фильмы не соответствуют тем целям, которые ранее озвучивал глава государства Владимир Путин. Отмечается, что речь идет об укреплении духовных ценностей в РФ. Малышев также сообщил, что в приоритете для демонстрации россиянам стоят картины, которые способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения страны.
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