Минкультуры РФ просят снять маркировку «18+» с некоторых фильмов, чтобы показать детям

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«Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов», — сказал Владимир Мединский.
Новые учебники по Истории с главой про СВО для российских школьников будут готовы к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
Он также отметил, что в новых книгах по дисциплине История России, будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах.
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В учебниках по Истории переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах