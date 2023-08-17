Миноборнауки: Студенты-участники СВО с 1 сентября смогут перейти на бюджет

Фото: iStock/Drazen Zigic
Участники специальной военной операции и их дети с 1 сентября 2023 года смогут перейти с платного обучения на бюджет. Соответствующий документ Минобрнауки России опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что для перехода студент не должен иметь задолженностей по оплате и несданных экзаменов, а также дисциплинарных взысканий.
Чтобы осуществить переход на бюджетную форму обучения необходимо предоставить в деканат документ, удостоверяющий участие в спецоперации.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло возможность распределения участников СВО и детей участников спецоперации на вакантные места в ВУЗах, даже если в настоящее время бюджетных мест для остальных категорий студентов не предоставляется.
Читайте также:
Студентов-участников СВО переведут на бесплатную форму обучения
Кравцов: В российских колледжах появится специальность оператора БПЛА
В России предложили привлекать школьников к созданию видеоконтента про СВО
Чтобы осуществить переход на бюджетную форму обучения необходимо предоставить в деканат документ, удостоверяющий участие в спецоперации.
Читайте также:
Студентов-участников СВО переведут на бесплатную форму обучения
Кравцов: В российских колледжах появится специальность оператора БПЛА
В России предложили привлекать школьников к созданию видеоконтента про СВО
Анастасия Чинкова