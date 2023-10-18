Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

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Депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом Совсун сообщила в социальной сети.
По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.
Напомним, в марте народный депутат Инна Совсун внесла в Верховную Раду Украины новый законопроект, который разрешает регистрацию однополых браков между военными. Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, касающуюся запрета регистрации однополых браков, заявил, что решение по данному вопросу в компетенции Верховной Рады.
Зеленский подчеркнул, что после того, как закон будет принят Верховной Радой, он как президент имеет право либо подписать его, либо вернуть на доработку в парламент.
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Напомним, в марте народный депутат Инна Совсун внесла в Верховную Раду Украины новый законопроект, который разрешает регистрацию однополых браков между военными. Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, касающуюся запрета регистрации однополых браков, заявил, что решение по данному вопросу в компетенции Верховной Рады.
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Екатерина Коршунова