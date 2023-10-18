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Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков

Депутат: МО и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
18 октября 2023, 21:06
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Депутат Верховной Рады Инна Совсун заявила, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. Об этом Совсун сообщила в социальной сети.
По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.

Напомним, в марте народный депутат Инна Совсун внесла в Верховную Раду Украины новый законопроект, который разрешает регистрацию однополых браков между военными. Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию, касающуюся запрета регистрации однополых браков, заявил, что решение по данному вопросу в компетенции Верховной Рады.


Зеленский подчеркнул, что после того, как закон будет принят Верховной Радой, он как президент имеет право либо подписать его, либо вернуть на доработку в парламент.

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У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов
18 октября 2023, 21:32

Фото: iStock/lucky-photographer

18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов, об этом сообщает «РИА Новости».
Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. 

О готовящемся митинге было известно заранее. Полиция Вашингтона установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом. Однако, пока что акция проходит мирно. 

Акцию организовала еврейская организация «Jewish voice for peace». Демонстранты также призывают приостановить военную помощь США Израилю.

Аналогичная акция прошла у ​здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих. Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».

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#полиция
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#израиль
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У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих
18 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Wirestock

У здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих, об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что акция была согласована с властями Гааги и прошла мирно.

Демонстранты выступали против действий Израиля, в особенности ракетный удар по баптистской церкви.

Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».

Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.

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#израиль
#сектор газа
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Роспотребнадзор не поддержал разрешение онлайн-продажи алкоголя
18 октября 2023, 20:52

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Начальник управления федерального надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков заявил, что Роспотребнадзор не поддерживает разрешение онлайн-продажи алкогольной продукции, так как существует множество рисков. Об этом Прусаков сообщил на заседании рабочей группы в Госдуме по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
По словам Прусакова, потребитель может получить не тот товар, которые он заказывал и оплачивал, что относится к числу существующих рисков. 

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поддержал инициативу о легализации в РФ онлайн-продаж алкоголя, которую предложил сенатор Андрей Клишас. Однако должен быть обеспечен контроль такой деятельности.

На данный момент Минфин РФ ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. По данным финансового ведомства, это поможет обелить рынок.

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#алкоголь
#потребитель
#рынок
#минпромторг
#контроль
#товар
#онлайн
#минфин
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Руководитель ЦПЗ Зайцев опроверг угрозу уничтожения жизни из-за астероида Апофис
18 октября 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/isil terzioglu

Руководитель «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что астероид Апофис, диаметром 340 м, не несёт серьёзных угроз жизни на Земле.
Он пояснил, что ещё в начале 2000х годов американские учёные изучили этот астероид и пришли к выводам, что несмотря на относительно близкое расположение к Земле серьёзной опасности для нашей планеты и её обитателей он не представляет.

Специалист добавил, что даже в случае столкновения этого космического объекта с Землёй Апофис не уничтожит всё живое на планете.

«Даже если бы он все-таки столкнулся с Землей, это не означало бы конца света. Ещё в то время, когда этот астероид был только обнаружен — а это первая половина 2000-х — специалисты провели моделирование последствий от его падения на планету. Было выяснено, что если он попадёт в Тихий океан, то поднимется волна высотой в 20 м, которая смоет часть побережья. Да, было бы неприятно, но никакого «исчезновения жизни» за этим бы не последовало», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

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#астероид
#земля
#космос
#наука
#жизнь
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Эксперт алкорынка Черниговский: Главная опасность «наливаек» — отсутствие контроля
18 октября 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/Dziggyfoto

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил об опасности так называемых «наливаек» из-за отсутствия должного контроля в них за оборотом алкоголя.
«Наливайка наливайке рознь. Дело в том, что, когда речь идёт о розничных магазинах и тех же кафе, где реализуются только пиво и пивные напитки, получать соответствующую розничную лицензию на право реализации алкогольной продукции им не надо. И это одна из самых больших проблем на алкогольном рынке», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Черниговский.

По его мнению, в России нет серьезного контроля за оборотом пива и пивных напитков, что необходимо изменить.

Он добавил, что проблема «наливаек» и в том, что к таким заведениям предъявляются слишком простые требования для получения лицензии общепита.

Черниговский высказал мнение о том, что и контроль за оборотом алкогольных пивных напитков, и сами требования для получения лицензии общепита, где разливают спиртное, в России нужно ужесточать.

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#контроль
#напитки
#пиво
#лицензии
#общепит
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В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам
18 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/shironosov

В школах России больше не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам.
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
 
«Это решение консолидировано принято», - рассказал Музаев.
Он подчеркивает, что вопрос об отмене ВПР по другим предметам не стоит. Также не произойдёт изменений и в содержании проверочных работ. В данный момент обсуждаются нюансы, которые связаны с 11-ми классами, и нюансы, которые касаются процедуры проведения ВПР. Необходимо этот формат сделать максимально удобным для школы и учителя.

Также Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.

Модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время.

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#школа
#школьники
#образование
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Эксперт ГУВД Лобарев заявил об опасных последствиях нехватки кадров в МВД
18 октября 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/blinow61

Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев заявил, что нехватка кадров в МВД может повлечь за собой серьёзные последствия.
«От этого зависит авторитет сотрудников правоохранительных органов, которые не успевают ответить гражданам, выехать на задержания. Участковые жалуются на нехватку кадров, некоторые работают на два-три участка. Снижается не только авторитет, но и оперативные позиции, хотя раскрываемость хорошая, особенно по уголовным делам. С гражданами нужно общаться. Нехватка кадров в МВД приведет к серьезным последствиям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лобарев.

Он также отметил проблему нехватки связи обычных граждан с сотрудниками правоохранительных органов.

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#полиция
#сотрудники
#общество
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В Подмосковье за месяц до конца навигации совершили 29 тыс поездок на речном транспорте
18 октября 2023, 18:26

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье завершили работу речные маршруты в Коломне и Серпухове. За пять месяцев водной навигации жители и гости Московской области совершили около 29 тыс поездок на речном транспорте, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Это на 3,4% больше прошлогоднего показателя. Маршрут в Лыткарине стал лидером по числу пассажиров – их насчитали 17,1 тыс. В Коломне маршрутом воспользовалось более 4,1 тыс человек, в Серпухове – 7,5 тыс», – отметили в министерстве. 
Ещё один водный маршрут, в Лыткарине, продолжит работу до 20 ноября. По этому маршруту теплоход «Стриж-7» следует от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». 

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#минтранс мо
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#транспорт
#реки
#подмосковье
#московская область
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Бастрыкин призывает не продавать сим-карты без паспорта
18 октября 2023, 18:11

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Бастрыкин заявил, что необходимо принять допмеры по запрету продаж сим-карт без паспорта.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал  о необходимости принятия дополнительных мер к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта.
 
«Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта», - сказано на сайте.
В России с 1 июня 2021 года в силу вступил запрет на продажу сим-карт вне салонов связи. Исключение существует для передвижных пунктов обслуживания абонентов.
 
Бастрыкин считает, что в борьбе с киберпреступностью поможет принятие подготовленных МВД РФ поправок, которые разрешают оперативным подразделениям получать доступ к широкому перечню информации, «передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда».
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