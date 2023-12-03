Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии

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Министерство обороны России планирует изменить требования к состоянию здоровья градлан для службы в армии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что изменения могут быть внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе.
В ведомстве подчеркнули, что такие меры обусловлены необходимостью усовершенствования организации проведения медицинского освидетельствования россиян, которые имеют заболевания, не влияющие на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта спецоперации.
Уточняется, что усовершенствованию подлежат требования к состоянию здоровья тех граждан, которые встают на воинский учёт, призываются на службу или сборы, заключают контракты с Минобороны и поступают в мобилизационный людской резерв.
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В ведомстве подчеркнули, что такие меры обусловлены необходимостью усовершенствования организации проведения медицинского освидетельствования россиян, которые имеют заболевания, не влияющие на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта спецоперации.
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Анастасия Чинкова