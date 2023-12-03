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Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии

Минобороны планирует внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе
03 декабря 2023, 21:08
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Министерство обороны России планирует изменить требования к состоянию здоровья градлан для службы в армии. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что изменения могут быть внесены в Положение о военно-врачебной экспертизе.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры обусловлены необходимостью усовершенствования организации проведения медицинского освидетельствования россиян, которые имеют заболевания, не влияющие на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учётом опыта спецоперации.


Уточняется, что усовершенствованию подлежат требования к состоянию здоровья тех граждан, которые встают на воинский учёт, призываются на службу или сборы, заключают контракты с Минобороны и поступают в мобилизационный людской резерв.

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Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Гуменюк покинула свой пост
03 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/Doucefleur

Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк покинула свой пост. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что Гуменюк больше не является главой пресс-службы подразделения украинских войск. При этом причины увольнения не уточняются. 

Вместе с тем, комментируя свое решение, Гуменюк сообщила, что впереди её ждёт ещё много интересного. 

Ранее стало, что на Украине собираются уволить главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного, если не будет дана гарантия его неучастия в президентских выборах.

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#увольнение
#украина
#всу
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Депутат ГД Останина: в России невозможно ввести налог на бездетность
Депутат Останина: в РФ нет подходящих условий для введения налога на бездетность
03 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России невозможно ввести налог на бездетность. Об в беседе с NEWS.ru сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Депутат подчеркнула, что в настоящее время в стране нет условий, которые бы позволили ввести такой налог. 

Прежде чем вводить такие меры, государство должно предоставить каждому россиянину работу и жильё, отметила Останина. 

Собеседница издания NEWS.ru добавила, что депутату Фёдорову, который выступил с такой инициативой, следовало бы параллельно предложить создать первое рабочее место для молодых специалистов с достойной зарплатной, а также представить законопроект о предоставлении социального жилья молодой семье. 

Именно при наличии таких условий введение налога на бездетность было возможно во времена Советского Союза. Но в настоящее время люди живут в совершенно другом обществе, с иным отношением к молодому поколению и к поддержке молодых семей. 

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#налоги
#дети
#рождаемость
#демография
#госдума
#россия
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В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах
03 декабря 2023, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В основном здании находится опасно. Вздании может обвалиться потолок или протечь вода с крыши.
Baza пишет, что школа в селе Советском Бабаюртовского района была построена 1967 году. Прошло почти 60 лет и сейчас здание находится в плачевном состоянии: дырявый потолок, холод, и залитые дождём парты не дают учиться 130 детям. Сейчас занятия проходят в строительных вагончиках, которые поставили в школьном дворе от безнадёги. В них холодно зимой и жарко летом: учиться в таких условиях сложно. 

Вопрос о строительстве новой школы в Советском стоит с 2016 года. Власти Дагестана выделили 10,5 млн рублей на решение вопроса, но подрядчик не смог выполнить задачу — деньги вернули в бюджет. 

«У нас есть условия, возможности и место для строительства новой школы. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно — говорят, отозвали наши деньги, которые выделило правительство», — говорит житель Советского. 
«Народный фронт» обратился к председателю правительства республики. Волонтёры хотят добиться строительства новой школы в следующем году.

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#дагестан
#новости
#происшествие
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В Москву нагрянут сибирские морозы
Тишковец: в Москву придут морозы до -22 градусов
03 декабря 2023, 15:52

Фото: istockphoto/fizkes

Москву на будущей неделе ожидают сибирские морозы.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что со среды, 6 декабря, и до конца недели ночная температура достигнет -20-22 градусов, пишет РИА Новости.

Через неделю погода в столице изменится: на смену морозам придут снегопады. Высота сугробов достигнет февральских показателей, которые более свойственны февралю, 31-36 см. 

В период со 2 по 6 декабря на большей территории страны ожидается аномально холодная погода. В некоторых регионах температура достигнет -50 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В воскресенье, 3 декабря, Москву уже накрыл сильный снегопад. Снег будет идти понедельника.

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#москва
#снег
#снегопад
#температура
#новости
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В Москве наступил самый снежный день за 70 лет наблюдений
03 декабря 2023, 15:11

Фото: IStock/kenkonj

В течение суток выпадет около трети месячной нормы.
Mash пишет, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Сугробы вырастут до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году. 

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии закрыли аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, сообщает Telegram-канал SHOT.

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#снег
#снегопад
#новости
#общество
#москва
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Блогера Аяза Шабутдинова уволили с поста директора «Like Центра»
03 декабря 2023, 14:28

Фото: iStock/Akintevs

Блогера и коуча Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве, уволили с должности директора в «Like Центре».
Сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники. Должность Шабутдинова занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Сообщается, что кадровые перестановки произведены, чтобы продолжить продавать курсы по достижению успеха.

Напомним, блогер Аяз Шабутдинов обвиняется в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Его арестовали до 16 декабря. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.

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#новости
#общество
#сизо
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В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
Депутат Федоров допускает введение налога на бездетность
03 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/PeopleImages

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Федорова, сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», —заявил Евгений Федоров.
Ранее депутат ГД Татьяна Буцкая предложила запретить термин «чайлдфри». «Лента. Ру» писала, что, по мнению депутата ГД Татьяны Буцкой, в России нужно запретить термин «чайлдфри». Об этом первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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#депутат
#новости
#политика
#дети
#семья
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МЧС сообщило об эвакуации через КПП «Рафах» ещё свыше 130 россиян
МЧС: ещё 133 россиянина и члены их семей прошли через КПП «Рафах»
03 декабря 2023, 13:24

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Ещё свыше 130 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило российское МЧС.
Отмечается, что в ходе продолжающейся работы МЧС РФ через пункт пропуска прошли ещё 133 человека. 

Эвакуированные в Египет россияне и члены их семей получают медицинскую и психологическую помощь, воду и продовольствие, им оказывают содействие в восстановлении документов. 

В пресс-службе министерства добавили, что после прохождения всех необходимых этапов россиян на самолётах МЧС доставят в Москву. 

В российском представительстве при Палестинской национальной администрации днём ранее сообщали, что эвакуация россиян осложняется продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа, и, в частности, по его южным районам около КПП «Рафах». 

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#мчс
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#эвакуация
#сектор газа
#египет
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В Москве ожидается мощнейший снегопад
03 декабря 2023, 11:03

Фото: istockphoto/MahmutSonmez

В Москве в воскресенье пройдут сильные снегопады, метели, а температура опустится до -6 градусов.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным синоптика, температура воздуха днем опустится до -4-6 градусов, а в Подмосковье до - 2-7 градусов. В Москве будет облачно. Во второй половине дня ожидается сильный снег и метель.

Московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.

«Такого снежного покрова не было последние 19 лет», - заявил Евгений Тишковец. При этом солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое. 
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В аэропорту Мюнхена самолёт примёрз к взлётной полосе

Синоптик Вильфанд предупредил россиян о приближении аномальных холодов
 
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