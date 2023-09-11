Минобороны может закупить катера-дроны типа «Визир» для ВМФ России

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«Сейчас мы ведем переговоры с Минобороны о закупке "Визира", уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства», — отметил Даниленко.
Он уточнил, что данную модель катера можно использовать в качестве морского дрона-камикадзе. Для этого его нужно сделать поменьше, начинить взрывчаткой и отправить по цели. Он состоит из стеклопластика и имеет хорошую манёвренность и может перевозить до 500 кг груза, преодолевая расстояния до 600 км. Кроме того, «Визир» может возвращаться на базу в режиме безэкипажного катера. Также машина может доставлять десант в точку высадки, обеспечивать отход на безопасное расстояние и подход к берегу и возвращение на базу.
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