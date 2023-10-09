Минобороны опубликовало список участников биологических программ США на Украине

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Министерство обороны России опубликовало новый список участников военно-биологических программ США, реализуемых на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам генерал-лейтенанта, список обновился и в него добавилось 4 новых имени. Среди них представители госорганов и частных компаний США и Украины, которые задействованы в реализации исследований двойного назначения. Так, в список попали Татьяна Кирьязова, Михаил Усатый, Томас Вол, Кэвин Оливал.
Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Она отвечала за совместные с США исследования патогенов на базе противочумного института в Одессе. Усатый с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов американского Минобороны по снижению угрозы. Вол — вице-президент и представитель компании Black & Veatch на Украине. Он направлял работу по внедрению электронной системы ПАКС для контроля за биологическими агентами и материалами. Оливал является вице-президентом по исследованиям EcoHealth Alliance, он непосредственно участвовал в проектах Пентагона, посвященных изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.
По информации Кириллова, сведенья об организаторах и участниках военно-биологических деятельности передадут в Следственный комитет России.
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Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Она отвечала за совместные с США исследования патогенов на базе противочумного института в Одессе. Усатый с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов американского Минобороны по снижению угрозы. Вол — вице-президент и представитель компании Black & Veatch на Украине. Он направлял работу по внедрению электронной системы ПАКС для контроля за биологическими агентами и материалами. Оливал является вице-президентом по исследованиям EcoHealth Alliance, он непосредственно участвовал в проектах Пентагона, посвященных изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.
По информации Кириллова, сведенья об организаторах и участниках военно-биологических деятельности передадут в Следственный комитет России.
Ранее сообщалось, что у США есть живые образцы Эболы, которые незаконно вывезли из Африки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак