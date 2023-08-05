Минобороны показало кадры работы бронепоезда «Енисей» в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В честь празднования 172-й по счету годовщины создания российских Железнодорожных войск Минобороны РФ распространило кадры работы уникального бронепоезда «Енисей» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции по защите жителей Донбасса.
Как рассказали в военном ведомстве, за время проведения СВО экипаж «Енисея» сопроводил уже больше 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках продолжительностью около 300 км, отремонтировали 7 мостов — как малых, так и средних. Кроме того, ими было расчищено от неразорвавшихся ранее боеприпасов свыше 3 тыс. километров железнодорожных путей.
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