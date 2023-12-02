Минобороны получило новые истребители и учебно-боевые самолёты

Фото: РИА Новости/Нина Падалко
Министерство обороны РФ получило новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 от Иркутского авиазавода (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК). Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.
В пресс-службе ОАК добавили, что поставленные Минобороны самолёты прошли наземные и лётные испытания и отправились к месту несения службы.
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