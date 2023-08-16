Минобороны РФ заключило контракт на поставку в войска новейшей самоходной гаубицы «Мальва»

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Помимо этого, с научно-производственным объединением «Стрела» Минобороны подписало договор на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов. С НПО «Базальт» подписан контракт на поставку 120-миллиметровых выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. НИМИ им. Бахирева будет изготавливать и поставлять в войска 152-миллиметровые выстрелы с осколочно-фугасным снарядом.
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