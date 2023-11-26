Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз» с военным спутником

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Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк «с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ». Об этом сообщили в военном ведомстве.
Предыдущий запуск такой же ракеты-носителя с космодрома «Плесецк» в военных целях осуществлялся 27 октября. Тогда на орбиту также был выведен военный спутник.
А за день до того, 26 октября 2023 года, президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, заявил о необходимости в кратчайшие сроки значительно увеличить состав российской орбитальной группировки. Глава государства также намерен в ближайшее время встретиться с молодыми российскими учеными. Темой разговора будет развитие отечественной ракетно-космической отрасли.
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