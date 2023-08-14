Минобороны заказало партию постапокалиптичных авто «Тигр-М»

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«В новой версии «Тигр-М» оснащен дополнительными бронелистами и имеет, соответственно, повышенную защиту. Среди разработчиков машина получила рабочее название «Безумный Макс». Военное ведомство уже приобрело несколько единиц новой техники», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Впервые «Тигра» представили на форуме «Армия-2023».
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