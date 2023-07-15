Минобороны: 147 тыс. человек направлено на службу после окончания весеннего призыва

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В России подошёл к концу весенний призыв на военную службу. Об этом сообщили в Минобороны.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», – сказано в сообщении.
Большая часть призывников распределена в учебные соединения и воинские части. За пять месяцев они должны научиться управлять современной военной техникой и получить военно-учётную специальность. Кроме того, их снабдили повседневной формой, банковскими и персональными картами, несессерами.
«Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей», – отметили в оборонном ведомстве.
Особенно уделили внимание заполнению научных, научно-производственных и спортивных рот. Около 500 человек будут проходить службу в научных и научно-производственных ротах. В спортивные отправилось порядка 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.
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