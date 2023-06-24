Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой проявить благоразумие

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Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
«Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана», — отметили в ведомстве.Военным пообещали безопасность.
Ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.