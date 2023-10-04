Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах

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В Высших учебных заведениях России с 1 сентября 2025 года внедрят новую систему образования. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании комитета в Госдуме, его слова приводят РИА Новости.
Афанасьев также добавил, что новые стандарты будут разработаны для укрупненных групп специальностей и смогут обеспечить гибкость образовательных программ, при этом в них будет выделено «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления», а не для отдельных направлений обучения, как сейчас.
Также Дмитрий Афанасьев заявил, что в рамках тестирования проекта приняли 4044 человека, среди которых 250 студентов будут обучаться на платной основе.
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«Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования – это 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — рассказал замглавы Минобрнауки.
Также Дмитрий Афанасьев заявил, что в рамках тестирования проекта приняли 4044 человека, среди которых 250 студентов будут обучаться на платной основе.
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Алина Юрчак