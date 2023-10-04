Радио1
Главная / Новости / Общество/ Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах

Минобрнауки: В ВУЗах внедрят новую систему образования с 1 сентября 2025 года
04 октября 2023, 13:48
Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

Фото: istock / Caiaimage/Chris Ryan

В Высших учебных заведениях России с 1 сентября 2025 года внедрят новую систему образования. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании комитета в Госдуме, его слова приводят РИА Новости.

«Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования – это 1 сентября 2025 года, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — рассказал замглавы Минобрнауки.

Афанасьев также добавил, что новые стандарты будут разработаны для укрупненных групп специальностей и смогут обеспечить гибкость образовательных программ, при этом в них будет выделено «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления», а не для отдельных направлений обучения, как сейчас.

Также Дмитрий Афанасьев заявил, что в рамках тестирования проекта приняли 4044 человека, среди которых 250 студентов будут обучаться на платной основе.

Читайте также:

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#минобрнауки
#новости
#рф
#студент
#образование
Читайте нас в
Опрос: Россияне хотели бы попробовать себя в роли врача, пилота и актёра
04 октября 2023, 14:38

Фото: istockphoto.com/Rathke

Опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра.
Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.

Также россияне хотели бы попробовать себя в роли чиновника и космонавта.

Как передаёт RT, меньшее число респондентов также отмечало и такие специальности, как программист, дизайнер, водитель, повара учитель, юрист и следователь.

Ранее НПФ Сбербанка совместно с сервисом по поиску работы «Работа.ру» провели опрос и выявили, что 45% россиян перед выходом на заслуженный отдых хотят накопить денег на безбедную старость.

Читайте также:

Стало известно, чего хотят россияне перед выходом на пенсию

Камчатка и Дагестан названы самыми гостеприимными туристическими регионами

Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну
#работа
#опрос
#россияне
#профессии
Читайте нас в
Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников
04 октября 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой создать систему скидок для тех студентов, обучающихся на коммерческой основе, которые демонстрируют успехи в учёбе.
Он отметил, что в стране уже есть вузы, которые практикуют помощь в оплате обучения тем, кто успешен в учёбе. Однако такие системы есть далеко не везде. А между тем, считает эксперт, подобные меры могли бы служить стимулом для обучающихся добиваться успехов в освоении навыков и знаний профессиональной деятельности.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания универсального правила для государственных высших учебных заведений на территории РФ относительно введения единых принципов снижения стоимости услуг образовательных организаций в зависимости от успеваемости студента», — приводит RT текст обращения Орлова на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Читайте также:

Молодёжь Подмосковья приглашают на Международную цифровую олимпиаду

В России пройдет конкурс «Наука. Территория героев» для школьников и студентов

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета
#эксперт
#помощь
#вузы
#студенты
#образование
Читайте нас в
Эксперт ВОЗ предупредила о возможном дефиците экстренных контрацептивов в России
Эксперт ВОЗ Ерофеева назвала минусы от ужесточения оборота препаратов для аборта
04 октября 2023, 13:27

Фото: Istock/SabdiZ

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Документ вступит в силу 1 сентября 2024 года. Согласно тексту, препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат будут подлежать предметно-количественному учёту. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева рассказала «Радио 1», какую угрозу это создаёт для россиян.
По словам специалиста, препаратов меньше не станет, но клиники должны будут отчитываться о закупках и выдаче медикаментов. Также есть риск, что из аптек пропадут некоторые препараты, которые содержат мифепристон.
«Мифепристонсодержащие препараты используют для лечения миомы и экстренной контрацепции. Все они продаются в аптеках. А это ужесточение может привести к тому, что аптеки будут отказываться от закупок и продажи этих препаратов, чтобы меньше лишних хлопот создавать. Это не точно, но такое может быть», — сказала Ерофеева.
Также врач подчеркнула, что усилия Минздрава сегодня направлены на то, чтобы снизить спрос на аборты среди россиянок. Однако, по её мнению, министерство должно акцентировать внимание на методах контрацепции, которые помогут не довести до прерывания беременности.
«Все усилия Минздрава направлены на то, чтобы уменьшить спрос на прерывание беременности, то есть отговорить женщину от процедуры вместо того, чтобы уберечь женщину от нежелательной беременности. Ведь аборт – это прерывание именно нежелательной беременности, которая возникла случайно, несвоевременно, которая женщине изменит жизнь в худшую сторону. Женщина прерывает беременность по этим причинам, а не потому, что с мужем поссорилась. И внимание нужно сконцентрировать на эффективной контрацепции, чтобы они выбирали не аборт, а предохранение», — заключила Любовь Ерофеева.
Читайте также: 

В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы

В России предложили законодательно сократить сроки для аборта

Демограф Крупнов призвал создать атомную демографическую бомбу
#врач
#аптеки
#препараты
#аборт
#беременность
#россия
Читайте нас в
Уроженец СССР Екимов стал одним из лауреатов Нобелевской премии по химии
04 октября 2023, 13:18

Фото: istock / rrodrickbeiler

Нобелевский комитет определил лауреатов премии по химии за открытие и синтез квантовых точек. Ими стали американцы Луиc Брю, Мунги Бавенди и уроженец СССР Алексей Екимов. Представители комитета объявили лауреатов на церемонии, которая прошла в Стокгольме.
Обратим внимание, что Екимов ранее работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова. А в 1981 году он стал популярен благодаря созданию квантовых точек в виде миленьких кристаллов хлорида меди, вырастив их в стеклах.

Свойства элемента определяются количеством электронов, которыми он обладает. Но, если материя сжимается до наноразмерностей, появляются квантовые явления, а их свойства определяются размером этой материи. Лауреатам по химии в этому года удалось создать частицы настолько микроскопическими, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Ученые пологают, что в будущем квантовые точки  смогут внести вклад в гибкую электронику, малюсенькие датчики, помогут в шифровании квантовой связи и помогут создавать более тонкие солнечные элементы.

Читайте также: 

Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

#ученые
#награда
#исследование
#физика
Читайте нас в
В России выросло число донаций крови за год
04 октября 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о росте количества донаций крови в России за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
«Анализируя итоги деятельности учреждений службы крови субъектов РФ за восемь месяцев 2023 года, отмечаем прирост количества донаций крови и её компонентов в целом на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Численность доноров крови и (или) её компонентов в целом по России остаётся на прежнем уровне и составляет 1 081 611 человек», — приводит RT сообщение пресс-службы ФМБА.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев назвал признаком сгущения крови повышенное чувство жажды.

«Сгущение крови – это потеря объёма её жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдёт», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Читайте также:

Более 42 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года

В США хирурги во второй раз пересадили человеку ГМ-сердце свиньи

В Оренбурге женщина отдала сыну почку и спасла его от редкого генетического заболевания
#кровь
#врач
#фмба
#рф
Читайте нас в
Реконструкция улицы Туполева улучшила дорожную ситуацию для 400 тыс жителей
04 октября 2023, 13:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв лично оценил транспортную доступность после реконструкции улицы Туполева, которая является ключевым связующим звеном между Жуковским и Раменским.
В конце прошлого года долгожданный объект протяжённостью 2,7 км глава региона открывал вместе с жителями. Работы вели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь Воробьёв за рулем автомобиля проехал по новому участку, чтобы оценить изменение дорожной ситуации в этой части Раменского.
В Подмосковье начали включать отоплениеАндрей Воробьев проверилПутепровод у станции Быково откроют досрочно
«Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог, она стояла намертво. Сейчас ничего не стоит», – отметил Воробьёв
Реконструкция дороги велась пять лет, с июля 2018 года. Улица была расширена с двух до четырёх – шести полос, построены тоннель под площадью Громова протяженностью 712 м, развязки. Движение стало бессветофорным. Кроме того, на дороге сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами для маломобильных граждан и мам с колясками. К концу года в них установят лифты. 
 
Дорога стала продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016-м. Ранее пропускная способность улицы не позволяла обеспечить транспортную доступность. В утренние и вечерние часы пик пробки достигали 7-9 баллов, автомобилисты теряли в пути от Жуковского до Раменского и до Москвы порядка 30-40 минут. 
 
После реконструкции время проезда по ул. Туполева сократилось до 10 минут. А до Новорязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут. Дорожная ситуация улучшилась для более чем 400 тыс жителей.
 
В середине ноября в Раменском решится еще один волнующий жителей вопрос. Сейчас на Илюшинских проходных ведется строительство локальных очистных сооружений, линий связи и наружного освещения, а также обустройство пешеходных зон. Из-за этого там стал образовываться затор.
 
Для улучшения ситуации на этом участке с июня открыто движение по четырём полосам по временной схеме. После завершения работ автомобили пустят по постоянной схеме.

Читайте также:

Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года

Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в Раменском

В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах
 

#губернатор
#андрей воробьёв
#жуковский
#раменский городской округ
#дорога
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Москвичам предрекли мокрый снег уже в эти выходные
Синоптик Шувалов спрогнозировал первые снегопады в Москве
04 октября 2023, 13:06

Фото: istockphoto.com/Olga Seredenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что уже в грядущие выходные в Москве ожидаются снег с дождём.
Также он добавил, что ночь с пятницы на субботу будет холодной.

«Пойдёт снег, который потом перейдёт в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастёт. Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели. И это будут очень холодные дни, дневная температура будет около 5°С», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

А синоптик Александр Колесов отметил, что в Санкт-Петербурге, напротив, ожидается весьма тёплый октябрь. Как передаёт utro.ru со ссылкой на издание «Петроград», по словам специалиста, жары в Северной столице ожидать не следует, однако температурные значения в этом месяце будут выше, чем обычно.

Читайте также:

Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов

Когда включат отопление и что делать, если не включают

Комлесхоз МО рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни
#дождь
#снег
#выходные
#погода
#прогноз
Читайте нас в
Жители Волоколамска собрались на творческий вечер поэтессы Колосковой
04 октября 2023, 12:44

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл творческий вечер местной поэтессы Светланы Колосковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Волоколамском библиотечном центре собрались ценители творчества Светланы Ивановны, коллеги по перу, поклонники поэтессы и просто любители поэзии. Автор ответила на вопросы гостей, поделилась своим творческим опытом, прочитала стихи последних лет», – говорится в сообщении.
О начале творческого пути Колосковой рассказал поэт и публицист Владимир Якубенко. Встречу вела заслуженный работник культуры России, режиссёр Народного коллектива «Театр «На валу» и Образцового коллектива «Театр «Дебют» ЦКТ «Родники» Ольга Буракова. В исполнении артистов театральных коллективов прозвучали яркие и неповторимые поэтические образы.

Читайте также:

Достроить ФАП под Волоколамском планируют до конца года

90-летняя жительница Волоколамска раскрыла секрет долголетия

Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский» 

 

#волоколамск
#поэзия
#литература
#подмосковье
#московская область
#библиотека
Читайте нас в
Аналитик Кусков предупредил о проблемах с лекарствами из-за блокировки VPN
04 октября 2023, 12:29

Фото: IStock/AlexRaths

Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщили в Совфеде.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Тelecom Daily Денис Кусков напомнил в беседе с «Радио 1», что VPN-сервисы используются не только для выхода в запрещённые соцсети, но и для работы на ресурсах по медицине, которые оказались недоступны в России. По его мнению, если у людей не будет возможности получить доступ к таким сайтам, страна столкнётся с проблемами.
«Есть вещи, которые очень важны государству. Не будем забывать, что львиная доля лекарств в России поставляется импортными компаниями, и если разорвать возможность связи с иностранными ресурсами, которые находятся под блокировками, мы просто встанем и не будем развиваться в этом направлении. Продолжая цепочку, не сложно догадаться, что это негативно скажется на гражданах», — сказал Кусков.
Также эксперт подчеркнул, что заблокировать все VPN-сервисы, вероятно, не получится. Как минимум потому, что некоторые из таких систем работают официально на территории России.
«Я не уверен, что получится погасить 100 процентов сервисов. Напомню ситуацию с Telegram, — пытались, но не получилось. К тому же, есть VPN-сервисы, которые официально работают в России, соблюдают все данные, стандарты», — отметил Кусков.
Читайте также: 

Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Россиян предупредили об опасности подключения к общественному Wi-Fi

Нейропсихолог Хвингия: 70% людей чувствуют себя ущербными из-за блогеров
#соцсети
#данные
#telegram
#роскомнадзор
#интернет
Читайте нас в
Достижения.рф