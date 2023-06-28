Минобрнауки предлагает увеличить срок обучения школьных учителей в вузах

istockphoto/Drazen Zigic
Минобрнауки предлагает увеличить срок обучения школьных учителей в высших учебных заведениях с 4 до 5-6 лет
Изменения предлагают ввести в рамках пилотного проекта по переходу от Болонской системы к новой системе высшего образования в России.
В вузах, которые участвуют в пилотных проектах, предлагают ввести обучение сроком на 6 лет для педагогов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии и биологии.
5 лет необходимо обучаться учителям китайского, русского как иностранного и учителям начальной школы. Такой же срок установят для педагога-дефектолога и учителя русского языка с дополнительной специальностью «логопед».
А 4 года обучения останется только для педагогов дошкольного образования.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования. В данный момент в России со средним специальным образованием можно работать только в детских садах и начальной школе.
В вузах, которые участвуют в пилотных проектах, предлагают ввести обучение сроком на 6 лет для педагогов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, физике, химии и биологии.
А 4 года обучения останется только для педагогов дошкольного образования.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Министр Кравцов допустил возможность набора в школы учителей, которые будут преподавать с 5 по 9 класс, в системе среднего профобразования. В данный момент в России со средним специальным образованием можно работать только в детских садах и начальной школе.
Мария Фирсова