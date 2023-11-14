Радио1
Главная / Новости / Общество/ Минобрнауки предложило более чем втрое снизить цену экзаменов для мигрантов

Минобрнауки предложило более чем втрое снизить цену экзаменов для мигрантов

Стоимость экзаменов на ВНЖ в России для мигрантов может составить 1000 рублей
14 ноября 2023, 14:16
Фото: istock / Александр Поготов

Фото: istock / Александр Поготов

Министерство образования и науки РФ предложило установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которые хотят получить разрешение на временное проживание или работу, в размере 1000 рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство — 1000 рублей», — указано в документе.
Пот действующему законодательству, чтобы получить РВП или ВНЖ в России мигрант должен оплатить экзамен стоимостью 5,9 тысячи рублей, а для разрешения на работу — 3,8 тысячи рублей.


Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел РФ подготовило новый законопроект, согласно которому, нелегальным мигрантам, будет запрещено регистрировать автомобиль, открывать банковский счет, то есть пользоваться средствами перевода денег, и заключать брак.

Читайте также:

«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет
#мигрант
#проект
#услуги
#рф
#экзамены
#документы
Читайте нас в
Адвокат Айвар объяснила, почему женщины не могут стать мамами без высшего образования
Адвокат Айвар раскритиковала призывы рожать, а не получать высшее образование
14 ноября 2023, 14:16

Фото: IStock/NataliaDeriabina

Член Совфеда от Челябинской области Маргарита Павлова призвала переориентировать девушек с получения высшего образования на рождение детей. Она отметила, что сегодня растёт целое поколение «несчастных женщин», которые из-за поиска себя упускают возможность стать мамами.
Адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар напомнила, что в России право на образование, согласно Конституции, имеют как мужчины, так и женщины. В беседе с «Радио 1» собеседница также подчеркнула, что низкий уровень образованности среди девушек приведёт ухудшению качества жизни в стране.
«Желание загнать девчонок в какой-то низкий уровень образованности для того, чтобы у них мозгов хватало только на то, чтобы рожать детей, – это возвращение в тоталитарное прошлое, когда женщина была домохозяйкой, рабыней, а не хранительницей очага, которая только и делала, что обслуживала всё семейство <…> Отсутствие образования среди женщин приводит к негативным последствиям и для самой женщины, и для её детей. Когда муж покидает семью, погибает, или с ним что-то случается, женщина остаётся одна без образования, при этом на руках у неё пятеро малышей. Что в этой ситуации сделало государство, чтобы обеспечить эту семью, чтобы они смогли жить в достойных условиях?», — отметила Айвар.
Чтобы повысить уровень рождаемости в стране, не обязательно прибегать к запретительным мерам, уверена собеседница. Правозащитница призвала создать условия, при которых женщины в России смогут и получать образование, и рожать детей. Например, сделать образование более доступным с помощью дистанционных технологий, создать ясли для грудных малышей и сделать более доступные детские пособия.
«У нас до сих пор нет яслей, куда можно отдать ребёнка, например шестимесячного возраста и младше, чтобы после родов женщина смогла выйти на работу, приносить пользу государству и обществу и в то же время воспитывать ребёнка», — заключила адвокат.
Читайте также: 

Адвокат Айвар призвала освободить женщин от домашних дел, чтобы повысить демографию

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Хватит его насиловать: демограф Ткаченко призвал не развивать материнский капитал
#права
#образование
#женщина
#право
Читайте нас в
На соцподдержку жителей Подмосковья в 2024 году направят 80 млрд рублей
14 ноября 2023, 14:00

Фото: Мособлдума

На оказание социальной поддержки в будущем году в Московской области планируется направить около 80 млрд рублей. Такая сумма заложена в проект бюджета региона, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Всего в Подмосковье различные меры поддержки получают более 200 категорий граждан. Это 2,3 млн человек. В первую очередь бюджет ориентирован на повышение качества жизни граждан и обеспечение всех принятых социальных обязательств», – сказал Брынцалов ТАСС.
Он добавил, что в регионе предусмотрена помощь семьям участников спецоперации, семьям с детьми, гражданам старшего возраста, ветеранам, детям-сиротам, инвалидам, жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и многим другим.   

Спикер Мособлдумы напомнил, что, например, в этом году была увеличена ежемесячная компенсация для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет. Также установлена ежемесячная выплата в 18 тыс рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может себя обслуживать. 

Читайте также:

На реконструкцию центра «Ясенки» в проект бюджета Подмосковья заложили 215 млн рублей

Совершеннолетние дети погибших участников СВО будут получать подмосковные выплаты

В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки контрактников
 

 
#мособлдума
#социальная поддержка
#социальная помощь
#бюджет
#игорь брынцалов
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В России в 2024 году увеличат пенсии
Госдума приняла закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году
14 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / FJZEA

Государственная Дума во вторник, 14 ноября, на пленарном заседании приняла во II и окончательном III чтении закон об увеличении пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Средняя пенсия для получения страховой выплаты вырастет до 22 605 рублей, для получателей пенсии по старости – до 23 тысяч 449 рублей. Спикер нижней палаты парламента отметил, что данное решение затронет более 32 млн граждан РФ.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 миллиардов рублей», — заявил председатель ГД.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами

Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал

Обмороки, аресты и армия: кто вошел в «черный список» Мизулиной и что с ними будет
#пенсии
#вячеслав володин
#выплаты
#закон
#расходы
#пенсия
#рф
Читайте нас в
В Доме молодёжи наградили победителей конкурса «Лидеры села»
14 ноября 2023, 13:41

Фото: пресс-служба РССМ

8 ноября в Доме молодежи состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села», проведенного в рамках международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили в «Российском союзе сельской молодёжи».
Всего наградили 50 победителей конкурса. С победой участников поздравили представители Госдумы, Росмолодёжи, Минсельхоза России, Общественной палаты России, АО «Россельхозбанк» и других организаций.

«Президент уделяет особое внимание повышению качества жизни на селе и, следовательно, созданию условий для молодёжи на сельских территориях. Для Росмолодёжи эта тема в фокусе внимания. Этот процесс невозможен без управленческих кадров, которые будут работать "на земле", добиваться развития каждого населенного пункта страны. Конкурс "Лидеры села" призван решить эту задачу», – рассказала руководитель
Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
Лидер РССМ, зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Юлия Оглоблина заявила, что здесь удалось собрались лучшие управленцы сельских территорий. По ее словам, эти люди люди знают все проблемы глубинки и варианты их решений.

В конкурсе приняли участие сельские управленцы от 18 до 35 лет из 89 субъектов РФ. Среди них оказались студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. Финалисты смогут реализовать свои треки профессионального и карьерного развития при поддержке наставников и войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.

Читайте также:

Минобрнауки РФ проведёт конкурс на премию Правительства РФ

В Подмосковье стартовал конкурс на лучшего медработника скорой помощи

Юные победители «Большой перемены» вернулись в Петербург из Артека
#конкурс
#студенты
#победители
#работники
#рф
Читайте нас в
Депутат Останина призвала ввести прогрессивный налог, чтобы собрать деньги на маткапитал
Депутат Останина поддержала идею приравнять маткапитал к стоимости квартиры
14 ноября 2023, 13:10

Фото: IStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили увеличить стоимость материнского капитала и приблизить к стоимости квартиры. С инициативой выступил депутат Андрей Алехин.
Коллеги парламентария поддержали идею, но отметили, что для этого придётся принять другие законы. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России нужно ввести прогрессивный налог, чтобы в бюджете появились деньги на увеличения маткапитала.
«Если мы доходную часть бюджет не будет пересматривать, и если это на 60 процентов она будет состоять из доходов от продажи нефти и газа, то, конечно, мы будем говорить о том, что бюджет не резиновый. Но если мы оперативно примем закон о прогрессивном налоге, на чем мы и настаиваем, то, думаю, что это будет солидный источник пополнения бюджета. Тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья», — отметила депутат.
Нина Останина подчеркнула, что в России уже существует сертификат, на который можно купить квартиру, — субсидия в размере 2 млн 900 тысяч рублей для детей сирот. По мнению парламентария, такую же сумму можно заложить и на материнский капитал, увеличивая её в соответствии с уровнем инфляции.  
«Даже в регионах не купить жильё ни за 700, ни за 800 тысяч рублей, если мы говорим про маткапитал на первого ребёнка. Если речь о втором ребёнке, то там начисляется всего лишь остаток от тех средств, которые были распределены на первого. А на третьего вообще выделяются деньги из регионального бюджета — от 77 до 500 тысяч рублей в зависимости от области. И хорошо, если вам дают максимальную сумму, а если 77 тысяч? Что на этот маткапитал купишь?» — заметила Останина.
Читайте также: 

Депутат Останина назвала идею передачи детей государству за деньги аморальной

Хватит его насиловать: демограф Ткаченко призвал не развивать материнский капитал

В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей
#бюджет
#семьи
#материнский капитал
#депутат
#налог
Читайте нас в
Подмосковные аэроэкспрессы полностью готовы к зимнему сезону
14 ноября 2023, 13:06

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты компании «Аэроэкспресс» завершили подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подготовка к зимнему сезону позволить комфортное передвижение и безопасность пассажиров с наступлением холодов.


Во время перестройки на зимний период были проведены осмотры подвижного состава, проверка системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов, а также исправность систем обогрева лобовых стекол. Кроме этого специалисты восстановили уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, которые обеспечивают поддержание комфортной температуры в салоне.

Стоит отметить, что экспресс-автобусы также были подготовлены к холодному сезону. Транспорт переобули на зимнюю резину и проверили исправность работы климатконтроля внутри салонов.

Читайте также:

Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года

В ЛДПР призвали давать льготы многодетным на проезд в поездах

В Подмосковье снизилось количество ДТП с участием такси
#подмосковье
#аэроэкспрессы
#проверка
#транспорт
#подготовка
#автобусы
#безопасность
Читайте нас в
В Московской области были выявлены места гнездования белого и черного аистов
14 ноября 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В Подмосковье специалистами орнитологами были выявлены новое место гнездования белого аиста и регулярное черного аиста. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Места гнездования были найдены в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области.

«<…>В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились 2 птенца и взрослая птица. <…> Обнаруженное гнездовье является самым северо-восточным из известных в Московской области<…>В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино»,— отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. 

Стоит отметить, что эти птицы занесены в Красную книгу Подмосковья. Кроме этого, черный аист занесен также в Красную Книгу России. 

Читайте также: 

В Московской области окольцевали больших веретенников

В Московской области пометили двух серых журавлей и дали им имена

В Серпухове белых лебедей отправили на зимовку
#сергиев посад
#луховицы
#лотошино
#птицы
#министр
#тихон фирсов
#красная книга
#подмосковье
Читайте нас в
Economist: США не удастся догнать РФ по производству снарядов даже в 2025 году
14 ноября 2023, 12:32

Фото: iStock/Epitavi

Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году, об этом пишет британское издание The Economist.
Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Даже в этом случае их производительность в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем в России в 2024 году», - прокомментировали ситуацию авторы статьи. 

Вчера глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что опытный образец нового российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года.

Читайте также: 

Мантуров: Опытный образец Checkmate может появиться до конца 2025 года

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
#конфликт
#великобритания
#сша
#снаряд
#производство
#россия
Читайте нас в
«Пить и худеть»: в России изобрели инновационное вино с жиросжигающими свойствами
В РОСБИОТЕХе создали вино на основе грибов для похудения
14 ноября 2023, 12:25

Фото: istockphoto/Giovanni Magdalinos

Российским ученым удалось создать уникальный винный продукт, который способствует снижению веса и повышению работоспособности. Редакция «Радио 1» расскажет, из чего изготовлено полезное вино и каким оно будет на вкус.

В России изготовили вино для похудения


Ученые Российского биотехнологического университета (Росбиотех) представили уникальный продукт собственного производства. Речь идет о винном напитке, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. Исследователи заверяют, что вкус напитка напоминает вермут. Крепость, аромат и вкус напитка полностью идентичны вину.

Из чего сделали вино для похудения


Ученые университета рассказали изданию «Газета.Ru» о составе вина и его полезных свойствах. Для производства продукта использовался гриб Eurotium cristatum. Были проведены исследования, результаты которых доказали, что экстракт гриба положительно влияет на человеческий организм.

В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить
В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить

Продукт ускоряет обмен веществ, а его полезные свойства лучше усваиваются. Кроме того, Eurotium cristatum ускоряет процессы жиросжигания. Ферменты гриба способствуют укреплению иммунитета и оздоравливают желудок.

В Росбиотехе также назвали еще одно важное свойство грибного экстракта. Ученые выявили, что он повышает устойчивость к стрессам и работоспособность.

Кому подойдет вино для похудения


Помимо жиросжигательных свойств напиток обладает ферментами, которые положительно скажутся на организме человека, страдающего хроническими заболеваниями. Уникальное вино улучшит состояние поджелудочной железы и нормализует уровень сахара у страдающих диабетом людей.

Кто разработал технологию приготовления вина для похудения


О разработке технологии по изготовлению винного напитка впервые сообщили в 2022 году.

В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что в России будет изготовлен винный напиток, который будет обладать жиросжигающими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами, сообщало издание РИА Новости.

Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино
Минпромторг предлагает обязать рестораны подавать отечественное вино

Руководители проекта рассказали, что доля спирта и вкусовые свойства напитка будут аналогичны вину, однако он будет иметь преимущество за счет полезных веществ в своем составе.
 
Читайте также:

Диетолог Круглова: Сейчас уже можно закупать консервы и соки к новому году

«Известия»: Практически все бренды алкоголя попадают в Россию несмотря на запрет

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пива в «наливайках»
#ученые
#вино
#диетолог
#технологии
#исследование
#алкоголь
#россия
#здоровье
Читайте нас в
Достижения.рф