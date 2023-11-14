Минобрнауки предложило более чем втрое снизить цену экзаменов для мигрантов

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Министерство образования и науки РФ предложило установить единую стоимость экзаменов для мигрантов, которые хотят получить разрешение на временное проживание или работу, в размере 1000 рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство — 1000 рублей», — указано в документе.Пот действующему законодательству, чтобы получить РВП или ВНЖ в России мигрант должен оплатить экзамен стоимостью 5,9 тысячи рублей, а для разрешения на работу — 3,8 тысячи рублей.
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