Минобрнауки РФ проведёт конкурс на премию Правительства РФ

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Министерство науки и высшего образования РФ объявляет о проведении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации, об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Конкурс пройдёт в 2024 году и будет принимать работы в области науки и техники от молодых ученых.
Напомним, ежегодный правительственный конкурс призван популяризировать науку и образование среди молодого поколения. Принять участие могут те конкурсанты, которые вложили в свои труды современные, инновационные методики в сфере образования и педагогики или создали высококачественный учебник, с помощью которого смогут получать знания россияне.
Готовые работы будут принимать к рассмотрению до 10 февраля 2024 года. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте министерства.
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Напомним, ежегодный правительственный конкурс призван популяризировать науку и образование среди молодого поколения. Принять участие могут те конкурсанты, которые вложили в свои труды современные, инновационные методики в сфере образования и педагогики или создали высококачественный учебник, с помощью которого смогут получать знания россияне.
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Евгения Парфентьева