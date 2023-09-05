Минобрнауки: участники СВО и их дети смогут бесплатно подготовиться к поступлению в вуз

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Участники спецоперации на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях в вузах. Об этом сообщает Минобрнауки России, которое разработало соответствующий проект приказа.
В ведомстве также отметили, что такая возможность позволит будущим абитуриентам заранее подготовиться к основному обучению в вузе.
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