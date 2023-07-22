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Минобрнауки в 2025 году планирует начать обучение 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем

22 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/aapsky

В планах Минобрнауки РФ в 2025 году начать обучение около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек.
РИА Новости пишет, что образовательные модули в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться каждый год.

В данный момент в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы вправе разрабатывать образовательные программы, которые соответствуют запросам рынка труда, конкретных работодателей.


Также зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что школьники с 1 сентября будут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки.

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#вузы
#студенты
#беспилотники
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На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
22 июля 2023, 11:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупции. Об этом глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко сообщил изданию «Зеркало недели».
Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Как утверждает Клименко, антикоррупционная прокуратура подробно исследует все контакты и связи Князева.

Отмечается, что факт существования теневого бэк-офиса при Верховном суде был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, у еще 18 судей Верховного суда Украины проходили обыски. Взятку Князев мог получить от миллиардера Константина Жеваго, который объявлен в международный розыск.

 
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#коррупция
#Украина
#суд
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Названа предварительная причина смерти 40-летнего главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова
22 июля 2023, 11:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца.
Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова называют остановку сердца. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего  глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Антон Черепенников
#ИКС Холдинг
#остановка сердца
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На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков
22 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/AnnaZhuk

75-летний мужчина один отправился рыбачить на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу.
ГУ МЧС по региону в Telegram-канале сообщает, что 75-летний пенсионер 7 июля не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к спасателям.

2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело. Спустя две недели поисков рыбак сам вышел из леса к группе волонтеров и правоохранителей.
 
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#Сахалин
#рыбак
#спасатели
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
22 июля 2023, 10:41

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымскому мосту временно остановлено движение автотранспорта.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, а также выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно нейтрализовать.

Об этом он заявил во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума.

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#Крымский мост
#автомобильное движение
#Крым
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Скоропостижно скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Черепенников
22 июля 2023, 10:34

Фото:iStock/SergeyPankratov

Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в 40 лет.
Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
 
«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Причины смерти не раскрываются.
 
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Черепенников
#ИКС Холдинг
#компания
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В Башкирии рыбак обнаружил зуб шерстистого мамонта
22 июля 2023, 10:26

Фото:istockphoto/leonello

Мужчина во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино нашёл зуб шерстистого мамонта.
Об этом сообщили в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау». Житель Башкирии подумал, что нашел камень с симметричным узором. Но палеонтологи определили, что это зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).
 
«Данное открытие отличный пример потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести вклад в понимание климатических и экологических условий, которые характеризовали период существования мамонтов», —рассказали специалисты изданию «Башинформ».
Ранее археологи обнаружили в Зарайске при благоустройстве территории вокруг Кремля бивни мамонта возрастом не менее 23 тыс лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот здешнего Кремля. Установлено, что первые люди поселились там 23 тыс лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки – ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трёх мамонтов.

В этом году в Зарайске в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство территории вокруг Кремля.

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#мамонт
#Башкирия
#геопарк
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В Париже умерла актриса Джозефина Чаплин
22 июля 2023, 09:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Актриса Джозефина Чаплин является дочерью Чарли Чаплина.
Джозефина Чаплин умерла в возрасте 74 лет в Париже 13 июля, но семья официально сообщила о её кончине только сейчас, пишет The Guardian.
 
Джозефина Чаплин была 6 из 11 детей Чарли Чаплина. Она родилась в Санта-Монике, Калифорния, в марте 1949 года.
 
Впервые актриса появилась на экране в возрасте трех лет в фильме «В центре внимания». Джозефина Чаплин известна по картине «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини, фильмам «Побег к солнцу», «Одежда фовистов», «Джек потрошитель», «Мальчик с залива».
 
Также Джозефина Чаплин руководила семейным офисом Чаплинов в Париже.

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#Джозефина Чаплин
#актриса
#Чарли Чаплин
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Вильфанд: «Теплый взрыв» переходит из Европы в Турцию
Вильфанд: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
22 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что вызванная «тепловым взрывом» в Сахаре аномальная жара распространяется из Европы к югу Турции. На выходных воздух там прогреется до 45°C тепла, пишет РИА Новости.
Он добавил, что на севере Турции в эти выходные температура приблизится к отметке +35°C, в то время как на юге страны — до +40-45°C. При этом температура воды составит 25-26°C тепла.

По словам Вильфанда, в центре Западной Европе погода становится более благоприятной. Во Франции и Германии температура составляет около +25°C, однако в Испании сохраняется жара — +35-40°C.

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#погода
#Вильфанд
#Турция
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В России растет число преступлений среди мигрантов
ТАСС: МВД зафиксировало рост преступности среди мигрантов в России
22 июля 2023, 04:21

Фото: Фотобанк Московской области

В России за первые шесть месяцев 2023 года мигранты совершили более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% превысило аналогичный показатель за предыдущий год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД РФ.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - июнь 2022 года», — сообщают в МВД.

По данным ведомства, 18,4 тыс. преступлений были совершены гражданами стран СНГ, что на 6,5% больше, чем в 2022 году. При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в 2023 году совершено 6,9 тыс. преступлений (на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

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#мигранты
#Россия
#МВД
#преступность
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