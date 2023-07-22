Минобрнауки в 2025 году планирует начать обучение 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем

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В планах Минобрнауки РФ в 2025 году начать обучение около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек.
РИА Новости пишет, что образовательные модули в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться каждый год.
В данный момент в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы вправе разрабатывать образовательные программы, которые соответствуют запросам рынка труда, конкретных работодателей.
Также зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что школьники с 1 сентября будут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки.
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В данный момент в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы вправе разрабатывать образовательные программы, которые соответствуют запросам рынка труда, конкретных работодателей.
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Мария Фирсова