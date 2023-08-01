Минприроды Карелии обратилось к дачникам с призывом вовремя собирать урожай, чтобы не привлекать медведей

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Также не следует оставлять на участке или поблизости от него мусор и съедобные отходы. Сгнившие фрукты необходимо куда-нибудь увозить, не выбрасывать их на территории садоводства, иначе их запах также может привлечь зверя. О случаях приближения медведей к населенным пунктам нужно немедленно сообщать в Минприроды.
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