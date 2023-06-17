Минпромторг и Минцифры обсуждают запрет параллельного импорта Samsung и LG

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Глава Минцифры заявил, что запрет параллельного импорта смартофонов Samsung и LG обсуждается
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Минпромторг и Минцифры обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, а также серверов и систем хранения данных (СХД), передает Интерфакс.
Он отметил, что введение запрета возможно, так как существуют китайские аналоги, которые не уступают Samsung и LG. Шадаев также подчеркнул, что запрет не касается смартфонов iPhone.
Ранее «Радио 1» сообщало о возникновении переизбытка iPhone на рынке.
«Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом введение запрета на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран (к примеру, это HP, IBM и так далее), по которому есть конкурентные российские аналоги», — рассказал Максут Шадаев.
Ранее «Радио 1» сообщало о возникновении переизбытка iPhone на рынке.
Екатерина Коршунова