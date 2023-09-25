Минпромторг нашёл покупателя завода Hyundai в Санкт-Петербурге

Российским юридическим лицом итальянского бренда бытовой техники Candy владеет китайский производитель Haier, который и принял решение о закрытии завода в Кирове. Это связано с падением выручки, которое наблюдалось с февраля 2022 года.Стремительное сокращение прибыли компании связано с появлением на рынке более дешёвой продукции производителей из Китая и России.Уточняется, что у предприятия два пути – банкротство или продажа по цене недвижимости.Напомним, что бытовая техника Candy стояла на восьмом месте рейтинга по продажам в России холодильников и четвёртое место по продаже стиральных машин.Heineken завершил«Ведомости»: Бренд UniqloУшли, но обещали вернуться.