Минпромторг нашёл покупателя завода Hyundai в Санкт-Петербурге

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Российская компания выкупит завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он уточнил, что компания планирует выкупить завод с обратным опционом, то есть с возможностью последующего возвращения части завода во владение компании-производителя. При этом, по указу президента РФ Владимира Путина, обратный опцион ограничивается двумя годами.
Напомним, что производство южнокорейских автомобилей Hyundai и Kia на заводе в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году.
Ранее Манутуров сообщал, что в России уже в 2024 году может возобновиться производство немецких автомобилей Mercedes и Volkswagen на подмосковном заводе.
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Напомним, что производство южнокорейских автомобилей Hyundai и Kia на заводе в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году.
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Анастасия Чинкова