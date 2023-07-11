Минпромторг собирается ввести обязательную сертификацию электросамокатов

Сотрудники ГИБДД, начиная с 11 июля, могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Как пишет Telegram-канал Mash, соответствующий приказ МВД России сегодня вступил в силу.