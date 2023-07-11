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Минпромторг собирается ввести обязательную сертификацию электросамокатов

11 июля 2023, 06:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо депутату Госдумы Александру Якубовскому из МВД России.
По мнению авторов письма, введение такой сертификации озволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.

Чтобы сформировать обязательные требования для сертификации, считают в Министерстве внутренних дел, нужно ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светотехники и светоотражателей, а также площадки для крепления индивидуального номера.


Адресат письма, депутат Госдумы Якубовский, в свою очередь, уверен, что сертификация поможет эффективнее бороться с теми, кто нарушает скоростной режим.

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#Минтранс
#электросамокаты
#МВД
#«Известия»
#Минпромторг
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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести в России «Отцовскую карту»
11 июля 2023, 04:09

Фото: iStock/dusanpetkovic

В России предложили ввести специальную «Отцовскую карту» по аналогии с «Пушкинской». Эту идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды…», — сообщил Чернышов (цитата по РИА Новости).

Эти деньги, по мысли вице-спикера, можно будет потратить на походы с сыном или дочкой в кино, зоосад, парк или детское кафе.

Чернышов считает, что еще со времен Советского Союза роль отца в семье и воспитании детей неизменно принижалась, поскольку во главу угла ставился феминоцентризм. Обществу, по его мнению, навязывался стереотип, что воспитанием детей всегда занимается мать — даже капитал на детей называется материнским.

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#отцы
#дети
#Борис Чернышов
#Антон Котяков
#ЛДПР
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93-летняя полька рассказала, как потомки нацистов с Украины зашли в ее село
11 июля 2023, 04:02

Фото: iStock/Natallia Dzenisenka

Обозреватель Эндрю Хиггинс заявил, что пожилые поляки, спасшиеся в 1943 году от укронацистов, встретили их потомков у себя дома. Об этом он написал в своем материале для New York Times.
В публикации говорится о 93-летней бабушке, которая стала замечать незнакомых людей (беженцев с Украины) в родном селе. Она рассказала, что никогда не забудет крики «убивай поляков», разносящиеся эхом по ее деревне, когда ей было тринадцать лет. По словам старушки, украинцы совершали «ужасные вещи».

«Они не проявляют никакого раскаяния», — возмутилась пожилая полячка.

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#Польша
#Украина
#нацисты
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Минстрой России возьмется за обустройство собачьих площадок
11 июля 2023, 02:55

Фото: iStock/Blulz60

Минстрой РФ планирует инициировать разработку ГОСТа по обустройству площадок для собак, которых в стране катастрофически не хватает. Об этом 11 июля пишет «Российская газета»
Нехватка площадок для выгула ведет к конфликтам владельцев собак с окружающими, подчеркивают эксперты на прошедшем под эгидой «РГ» круглом столе. При этом того или иного домашнего питомца имеет почти половина россиян.

«Традиционные дрессировочные площадки не просто не подходят для свободной игры собак и для занятий современными видами кинологических активностей, но и часто бывают травмоопасны и не подходят для собак мелких и средних пород. На этих площадках отсутствует комфортная инфраструктура для владельцев», — объяснил Артем Гебелев, руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак при Общественном совете Минстроя.

Эксперты настаивают, что площадки должны быть не только дрессировочными, но и игровыми, а развитие инфраструктуры включает в себя и доступ посетителей с собаками в кафе, магазины и другие общественные места. 

Напомним, что с 1 сентября в Подмосковье вводится запрет на выгул собак на детских площадках, в школьных, дошкольных и общеобразовательных организациях, а без поводка и намордника – в общественных местах. Гулять с питомцами можно будет только на специальных площадках либо выбирать места вдалеке от мест скопления людей.

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#выгул собак
#домашние животные
#собаки
#Минстрой РФ
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Avtozak LIVE: С момента начала спецоперации в России минимум 164 раза атаковали госорганы
11 июля 2023, 00:55

Фото: iStock/breakermaximus

С начала СВО на Украине в России произошло по меньшей мере 164 атаки на объекты, связанные с государственными органами, подсчитал проект Avtozak LIVE.
Чаще всего нападениям подвергались военкоматы: на 28 июня 2023 года было зафиксировано 90 подобных случаев.

Наибольшее число подобных атак было зафиксировано в Московской области (12), Ленинградской области (9), а также в Москве (8) и Санкт-Петербурге (8). Далее в соответствующем списке поекта находятся Краснодарский край (6), Свердловская и Иркутская области (по 5), а также Приморье (5).

Что касается способов нападения, то наиболее частым из них оказался поджог зданий с помощью «коктейля Молотова». Два нападения при этом сопровождались обстрелом из травматического или пневматического оружия. 

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#СВО
#военкоматы
#нападения
#госорганы
#Avtozak LIVE
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Mash: C 11 июля уклонистов от воинской службы перестанут пускать за руль их автомобилей
11 июля 2023, 00:17

Фото: Фотобанк Московской области

Сотрудники ГИБДД, начиная с 11 июля, могут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Как пишет Telegram-канал Mash, соответствующий приказ МВД России сегодня вступил в силу.
«В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ <...> информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сказано в документе (цитата по ТАСС).

Как объяснял ранее глава российского ГИБДД Михаил Черников, те, кто не пришел в военкомат согласно полученной ими повестке, не смогут ни получить водительские права, ни обменять их, не зарегистрировать автомобили. Данное ограничение будет действовать вплоть до тех пор, пока автоинспекторы не получат уведомление о том, что гражданин встал на воинский учет, и не внесут его в базу, которая обновляется каждый день.

Для того, чтобы россиянин мог восстановить право управления авто, ему нужно будет явиться в военкомат. Поводом для отмены ограничения может также стать жалоба автомобилиста, в которой он докажет, что оснований для явки в военкомат у него не было.

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#автомобили
#ГИБДД
#уклонисты
#МВД России
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Патриарх Кирилл: Россия удерживает мир от пришествия антихриста
10 июля 2023, 23:56

Фото: Фотобанк Московской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что, по мнению многих верующих, именно Россия сейчас удерживает мир от пришествия антихриста. Об этом пишет РИА Новости.
«Многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. <...> Россия становится удерживающей (2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия Антихриста», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви после проведенного им так называемого чина малого освящения храма на Валааме.

По словам Кирилла, необходимо осознавать, что на РПЦ в нынешние времена лежит ответственность не только за свою страну и свой народ, но и за весь мир. Но при этом, как отметил патриарх, для церкви наступило «особое время возможностей» по духовному возрождению России и ее граждан, в том числе и за счет условий благоприятствования со стороны государства.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что продвигаемые Западом ценности бросают вызов христианским убеждениям и противоречат божественному замыслу

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#Патриарх Кирилл
#РПЦ
#Россия
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Корпорация «Роскосмос» в четвертый раз открыла набор в отряд космонавтов
10 июля 2023, 22:19

Фото: istockphoto/1971yes

«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов, заявки от претендентов до 35 лет принимаются до 30 октября.
В отборе может принять участие любой гражданин РФ до 35 лет, который удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к претендентам. По итогам конкурса будут отобраны кандидаты в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса».
 
Это уже четвертый открытый отбор. Другие проводились в 2012, 2018 и 2021 годах. Тогда были отобраны 20 человек.

Ранее сообщалось, что американский космический корабль SpaceX Crew Dragon c экспедицией Crew-7, в которую вошел российский космонавт Константин Борисов, полетит к МКС 15 августа. Об этом сообщает Роскосмос.

Отмечается, что в состав экипажа также войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.Впервые в космос полетят астронавт Могбели и космонавт Борисов.

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#Роскосмос
#космос
#космонавт
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В Минстрое сообщили, что лишь четверть молодых семей получит субсидии на жилье
10 июля 2023, 21:15

Фото:istockphoto/g-stockstudio

В 2023-2025 годах из 144,5 тысячи молодых семей, которые претендуют на государственные субсидии для оплаты части жилья, помощь получат только 32,8 тысячи.
Об этом «Известиям» рассказал представитель Минстроя. По программе «Молодая семья» полные семьи до 35 лет или один родитель с детьми имеют возможность претендовать на субсидию от государства при приобретении недвижимости. Для бездетных семей - не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья и не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья для семей с детьми.
 
В Счетной палате обнаружили, что из предусмотренных программой на этот год 4,5 млрд рублей уже потрачено 87% (3,9 млрд рублей).
 
Всего в 2023-2025 годах улучшить жилищные условия могут 32,8 тысячи семей. Но на 1 января 2023 года на выплаты претендовали 144,5 тысячи семей.
 
В Минстрое сообщили, что сокращать сроки реализации программы не планируют. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что «Молодая семья» — недофинансированный проект. По её словам, ситуаций, когда семья выбыла из очереди, не получив помощи, быть не должно.

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#Минстрой
#жильё
#молодая семья
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На юге Москвы ликвидировали открытое горение ангара
10 июля 2023, 20:44

Фото: iStock/Distortion Media

На юге Москвы спасателям удалось ликвидировать открытое горение металлического ангара. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Напомним, 10 июля стало известно, что крупный пожар на юге Москвы начался, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. 

Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания. На месте происшествия работали службы города.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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#пожар
#Москва
#ангар
#спасатели
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