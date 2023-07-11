Минпромторг собирается ввести обязательную сертификацию электросамокатов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо депутату Госдумы Александру Якубовскому из МВД России.
По мнению авторов письма, введение такой сертификации озволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.
Чтобы сформировать обязательные требования для сертификации, считают в Министерстве внутренних дел, нужно ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светотехники и светоотражателей, а также площадки для крепления индивидуального номера.
Адресат письма, депутат Госдумы Якубовский, в свою очередь, уверен, что сертификация поможет эффективнее бороться с теми, кто нарушает скоростной режим.
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Чтобы сформировать обязательные требования для сертификации, считают в Министерстве внутренних дел, нужно ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светотехники и светоотражателей, а также площадки для крепления индивидуального номера.
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Артем Путинцев