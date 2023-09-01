Минпросвещения предлагает награждать серебряной медалью учеников, сдавших ЕГЭ на 60 баллов

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Минпросвещения России внесло проект изменения требований награждения выпускников серебряной медалью.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с текущего учебного года возобновляется выдача серебряных медалей. А министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьёв Live» рассказал, что за золотую медаль выпускники получат дополнительные 5 баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль – до 3 баллов. Эти баллы помогут ученикам легче поступить в ВУЗ.
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Анастасия Чинкова