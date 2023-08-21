Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб

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В Минсельхозе заверили, что волатильность цен не превысит общий уровень инфляции в стране. Министерство добавило, что информация о значительном росте цен на хлеб не достоверная, а стоимость муки у производителей дешевле на 15%, чем была ранее.
Прежде сообщалось, что россиянам предрекли заметное подорожание хлеба из-за выхода Москвы из зернового соглашения.
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