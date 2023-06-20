Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России

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Временный запрет на экспорт рисовых круп планируют наложить до конца 2023 года
«Осторожно, новости» сообщает, что согласно документу, эмбарго не распространится на страны Евразийского экономического союза, на рис, который вывозится в качестве гумпомощи, «припасы» или в целях «обеспечения воинских формирований, находящихся на территории иностранных государств».
Ранее Британия объявила эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель. Применение санкций в отношении России, включая эмбарго на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля, было объявлено премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщил телеканал Sky News. Он также уведомил о приостановке экспортного рынка алмазов на общую сумму в 4 миллиарда долларов.
Ранее Британия объявила эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель. Применение санкций в отношении России, включая эмбарго на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля, было объявлено премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщил телеканал Sky News. Он также уведомил о приостановке экспортного рынка алмазов на общую сумму в 4 миллиарда долларов.
Мария Фирсова