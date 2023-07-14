Минстрой и ЖКХ анонсировали медиапроект «Строим будущее России»

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Для популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем и успехов отрасли начнёт действовать Всероссийский медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя.
Проект предполагает круглосуточное вещание в прямом эфире программ и передач с 7 по 11 августа на сайте строителироссии.рф, а также на ресурсах партнёров.
В эфире медиапроекта обсудят актуальные темы отрасли, успехи и важные вопросы, стоящие перед строительной сферой.
Ранее сообщалось, что Минстрой России предложил компенсировать молодым людям половину оплаты за аренду жилья
В России планируется реализация программы, которая предполагает субсидирование расходов на аренду жилья для молодых людей до 35 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве строительства..
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В эфире медиапроекта обсудят актуальные темы отрасли, успехи и важные вопросы, стоящие перед строительной сферой.
В России планируется реализация программы, которая предполагает субсидирование расходов на аренду жилья для молодых людей до 35 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве строительства..
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Мария Фирсова