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«Известия»: Минстрой разрешит устанавливать зарядки электромобилей без согласия жильцов

12 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/coffeekai

В России планируется устанавливать зарядки для электрокаров рядом с домами без разрешения проживающих в них людей.
В настоящее время, в стране зафиксирован дефицит зарядных станций для электроавтомобилей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Согласно действующим правилам, для того, чтобы установить зарядки, необходимо получить разрешение от собственников жилья, чьи дома находятся рядом с тем местом, где планируют установить соответствующие станции.


По информации издания, до конца года планируется установить 659 новых зарядных станций в 32 субъектах РФ. При этом, Минстрой рассматривает возможность установок зарядок без разрешения жильцов близлежащих домов.

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#управляющая компания
#электроавтомобили
#Россия
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МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы
12 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары.
В Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях существует риск возникновения происшествий из-за аномальной жары. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС МЧС России.

В южных регионах Уральского федерального округа будет преобладать жаркая сухая погода. Температура воздуха превысит среднегодовые климатические значения. Из-за аномальной жары возможна деформация железнодорожного полотна. Работа систем кондиционирования воздуха и холодильных установок также может быть нарушена ​из-за температурного режима, предупредили в ведомстве. 

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#жара
#аномальная температура
#МЧС
#Россия
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AP: В Калифорнии спустя более чем полвека вышла на свободу одна из сообщниц Чарльза Мэнсона
12 июля 2023, 05:36

Фото: iStock/Neydtstock

Сообщница и последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона, Лесли Ван Хаутен, вышла на свободу спустя более чем 50 лет пребывания в калифорнийской тюрьме.
Еще в 1971 году Лесли приговорили к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Тогда ей было всего 22 года, и она была самой юной из членов «Семьи» Мэнсона. Позже наказание изменили на пожизненное заключение по решению Верховного суда Калифорнии.



ТАСС поясняет, что право на условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен заработала еще в 2016 году, а в 2019-м ее рекомендовали освободить из-под стражи уже сами власти «Золотого штата».

Как ожидается, 73-летняя Ван Хаутен проведет три года под присмотром полиции в месте временного проживания для лиц, освобожденных из мест заключения.

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#тюрьмы
#Калифорния
#Чарльз Мэнсон
#Лесли Ван Хаутен
#серийные убийцы
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CNBC: Мексика названа самой комфортной страной для переезда
12 июля 2023, 03:55

Фото: iStock/rarrarorro

Экспаты назвали Мексику самой лучшей страной для переезда. Об этом написал CNBC со ссылкой на исследование Internations.
Социологи провели опрос переселенцев в 53 странах мира, оценивая 5 ключевых показателей: качество жизни, легкость обустройства, работа, личные финансы и так называемое «необходимое для экспата» (жилье, административные ресурсы, язык и цифровая жизнь).

В итоге 90% иностранцев, перебравшихся в Мексику, заявили о том, что чувствуют себя счастливыми и довольными жизнью, в то время как среднемировой показатель составил всего 72 процента. Живущие в Мексике экспаты отмечают дружелюбие местного населения, благоприятную культуру , доступную стоимость жилья, а также большой выбор вариантов досуга.

На втором месте по популярности оказалась Испания, где жизнью было удовлетворено 87% переехавших. Они хвалили баланс между личной жизнью и работой и приятный климат. Замкнула тройку Панама, в которой из-за легкости установления дружеских связей и финансовой стабильности рады переезду оказался 81% экспатов.

В топ-10 самых популярных для релокации стран по результатам опроса Internations также вошли Португалия, Малайзия, Таиланд, Бахрейн, Тайвань, Филиппины и Коста-Рика.

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#Мексика
#экспаты
#переезд
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Клычков: В Орловской области будут созданы отряды территориальной обороны
12 июля 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Орловской области создадут отряды территориальной обороны . Идею, предложенную жителями, поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе орловского правительства, в ближайшее время появится полигон для обучения добровольцев. По мнению губернатора, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также научить пользоваться оружием.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться <...> Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми»,— заявил Андрей Клычков.

Отряды территориальной самообороны сформированы в ряде регионов, в том числе в Белгородской и Курской областях. Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая 2023 года сообщал о намерении властей вооружить отряды теробороны. На тот момент в регионе уже были сформированы семь батальонов, в которые входили почти три тысячи человек.

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#Орловская область
#Андрей Клычков
#территориальная оборона
#местные жители
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Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды
11 июля 2023, 23:22

Фото: официальный сайт администрации Сочи

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца дня среды. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила администрация черноморского города-курорта.
По сообщениям пресс-службы, в районе Сочи ожидаются ливни и грозы, ​возможны резкие подъемы уровня воды, возрастает риск схода селей и оползней. Не исключено также шквалистое усиление ветра — до 15-17 м/с.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, для контроля ситуации работает оперативный штаб. Жителям и ​гостям города настоятельно рекомендовано «принять необходимые меры предосторожности», и в первую очередь — воздержаться от отдыха у воды до нормализации погодной обстановки.

Напомним, что штормовое предупреждение в Сочи было объявлено в воскресенье, 9 июля, в связи с приходом на Черноморское побережье мощного грозового фронта. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, а на следующую ночь в Адлерском районе — еще 100 мм. Режим ЧС муниципального характера из-за произошедших подтоплений в итоге ввели на территориях Хостинского и Адлерского районов города-курорта, а также на федеральной территории Сириус. Эвакуировали почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.

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#Сочи
#ливни
#подтопления
#прогноз погоды
#штормовое предупреждение
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Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия
11 июля 2023, 22:54

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы с начала года проверили более 21 тыс владельцев гражданского огнестрельного оружия, у которых находятся более 350 тыс его единиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области по итогам работы за первое полугодие текущего года.
В ведомстве уточнили, что за это время составлено более 4 тыс административных протоколов, изъято свыше 2 тыс единиц оружия, аннулировано около 500 лицензий и разрешений. Граждане и юрлица добровольно сдали порядка 3 тыс единиц оружия.

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#Росгвардия Московской области
#оружие
#нарушения
#изъятие. безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ
11 июля 2023, 22:42

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе на базе отделения ДОСААФ открылся центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
«Работа центра должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны. Здесь кандидат может сразу пройти все необходимые тестирования, собеседования, а также задать любые вопросы об условиях несения военной службы», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, идет работа по взаимодействию с системой здравоохранения области. Планируется предоставлять транспорт для кандидатов. Гладков уверен, что это будет гораздо эффективнее, чем открытие медкабинетов.

При этом школьники и студенты также могут здесь пройти курсы по начальной военной подготовке. Для э центре установлены современные тренажеры, на которых можно научиться управлять танком, БТР или дроном.

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#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
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В Московской области за полгода благоустроили четыре лесных родника
11 июля 2023, 22:11

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье за первое полугодие текущего года благоустроили четыре родника. Такие данные привели в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Эти родники расположены на территории Ступинского и Сергиево-Посадского лесничеств. Для благоустройства подмосковные лесничие используют валежную древесину, камни и другие подручные природные материалы.
 
Лесные родники – места притяжения жителей Подмосковья и гостей региона. Сотрудники лесной охраны постоянно следят за состоянием природных источников и поддерживают их в порядке и чистоте.
Всего в лесном фонде Московской области специалисты лесного хозяйства поддерживают в надлежащем состоянии 77 родников. 

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#Комлесхоз МО
#леса
#родники
#лесничие
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла с лекарствами беженцам из Донбасса
11 июля 2023, 21:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителям пункта временного размещения в Коломне с лекарствами. ПВР находится в Детском доме отдыха «Непецино», там размещены беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«В одну из поездок во время общения выяснилось, что людям нужны определённые лекарства. Вместе с региональным Минздравом и Центром помощи детям и их родителям «Всем миром» мы организовали доставку необходимых препаратов», – рассказала Фаевская. 
Так, Виктория с маленькой дочерью Машей приехала из донецкой Макеевки. По словам женщины, они пришли за пробиотиками для дочери, так как недавно та завершила лечение антибиотиками. 
Пенсионерка Татьяна из Ясиноватой – гипертоник. Она получила лекарства, которые принимает систематически.
 
Люди получили гипотензивные, противовоспалительные и антигистаминные препараты, поскольку летом это особенно актуально. У многих аллергия на травы, фрукты, укусы насекомых и многое другое. Некоторым были необходимы венотонические средства.

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#уполномоченный по правам человека в МО
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#ДНР
#Донбасс
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников