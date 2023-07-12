«Известия»: Минстрой разрешит устанавливать зарядки электромобилей без согласия жильцов

Еще в 1971 году Лесли приговорили к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Тогда ей было всего 22 года, и она была самой юной из членов «Семьи» Мэнсона. Позже наказание изменили на пожизненное заключение по решению Верховного суда Калифорнии.

ТАСС поясняет, что право на условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен заработала еще в 2016 году, а в 2019-м ее рекомендовали освободить из-под стражи уже сами власти «Золотого штата».Как ожидается, 73-летняя Ван Хаутен проведет три года под присмотром полиции в месте временного проживания для лиц, освобожденных из мест заключения.На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьмеФизрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмыВ Великобританию тюремщицу арестовали за поцелуй с убийцей