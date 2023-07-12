«Известия»: Минстрой разрешит устанавливать зарядки электромобилей без согласия жильцов

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В России планируется устанавливать зарядки для электрокаров рядом с домами без разрешения проживающих в них людей.
В настоящее время, в стране зафиксирован дефицит зарядных станций для электроавтомобилей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Минстрой.
Согласно действующим правилам, для того, чтобы установить зарядки, необходимо получить разрешение от собственников жилья, чьи дома находятся рядом с тем местом, где планируют установить соответствующие станции.
По информации издания, до конца года планируется установить 659 новых зарядных станций в 32 субъектах РФ. При этом, Минстрой рассматривает возможность установок зарядок без разрешения жильцов близлежащих домов.
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Согласно действующим правилам, для того, чтобы установить зарядки, необходимо получить разрешение от собственников жилья, чьи дома находятся рядом с тем местом, где планируют установить соответствующие станции.
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Анастасия Крестьянова