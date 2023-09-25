Минторг США внес в черный список 5 российских компаний

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Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.
С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».
Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Западу не удалось сломить Россию станционным давлением. По мнению экс-офицера, Запад просчитался, так как антироссийские санкции повлияли также на упадок западной экономики.
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