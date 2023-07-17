Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено

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«Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Из сообщения также следует, что для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры. Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщала, что поезд простоял в ожидании около 3,5 часов. Автомобильное движение на Крымском мосту пока остановлено.
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