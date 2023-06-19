Минтранс напоминает о правилах во Всемирный день мотоциклиста

В Подмосковье число мототранспорта растёт в связи с устойчивой тёплой погодой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В связи с увеличением транспортного потока повышаются и риски возникновения дорожных аварий. Мотоциклисты нередко совершают на дороге опасные маневры с резкими перестроениями.







