Минтранс напоминает о правилах во Всемирный день мотоциклиста

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье число мототранспорта растёт в связи с устойчивой тёплой погодой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В связи с увеличением транспортного потока повышаются и риски возникновения дорожных аварий. Мотоциклисты нередко совершают на дороге опасные маневры с резкими перестроениями.
Кроме того, следует соблюдать скоростной режим, быть аккуратными как на прямых участках дорог, так и на поворотах, снижать скорость в местах притяжения пешеходов.
На дорогах Подмосковья установлено около 1200 комплексов фотовидеофиксации по направлению движения потока, которые распознают госномер сзади, таким образом, в поле зрения камер находятся и мотоциклы.
Ранее сообщалось, что 97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.