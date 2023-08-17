Минтранс: Новые регионы получат более 600 новых автобусов в этом году

Фото: РИА Новости Александр Сухов
В новые регионы России до конца этого года поступит более 600 автобусов разных классов. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента России Владимира Путина.
По словам Савельева, развитие не останавливается, поэтому в текущем году планируется передать еще более 600 единиц общественного транспорта.
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Анастасия Чинкова