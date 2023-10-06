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Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Напомним, ранее председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что стоимость поездки на такси в России впервые за последние десять лет приблизилась к 33 рублям за 1 км. По словам эксперта, цены на тарифы выросли из-за роста цен на бензин, автозапчасти, автомобили и ОСАГО. Также на ценообразование повлияла инфляция.
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