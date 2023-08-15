Минтранс Подмосковья напоминает правила езды на самокатах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 1 марта текущего года в правилах дорожного движения появилась категория СИМ, к которой относятся электросамокаты. Вызвано это возросшей популярностью к этому средству передвижения и большому количеству происшествий с участием самокатчиков.
Прокатные самокаты можно арендовать только с 18 лет. Нельзя передать самокат лицам не достигшим 18 лет. Если самокат частный — по ПДД пользователи СИМ до 14 лет должны подчиняться особым правилам — ПДД 24.3, 24.4. На одном самокате может ехать только один человек.
Региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры отмечает, что знание правил поможет водить самокат безопасно и этично.
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