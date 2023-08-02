Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасности на железнодорожных платформах

Фото: Минтранс МО
Ждать поезд на платформе нужно, спокойно стоя перед ограничительной линией. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили главные правила безопасности на железной дороге.
«Подходить к поезду разрешается только после его окончательной остановки и открытия дверей. Также нельзя бегать по платформе и прыгать с неё на пути», – подчеркнули в министерстве.Там добавили, что переходить пути можно только в установленных местах, на разрешенный сигнал светофора. При этом следует снять капюшон и наушники.
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Лора Луганская