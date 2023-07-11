Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге

Фото: Минтранс МО
«Летом число аварий с тяжёлыми последствиями увеличивается из-за роста средней скорости потока. Возрастает и количество аварий с участием мототранспорта. Призываем мотолюбителей не пренебрегать защитной экипировкой и шлемом. Выбирайте оптимальные скорость и дистанцию для безопасного движения. Оценивайте ситуацию и планируйте манёвры заранее», – сказали в министерстве.Там также обратили внимание родителей на то, что в Московской области участились аварии при использовании мототранспорта детьми. Особенно у несовершеннолетних популярны мини-мотоциклы. Между тем лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, необходимо получить права на управление питбайком. Необходимо объяснить подросткам правила и проследить за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем.
Читайте также:
В Омске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом и бетономешалкой
В Москве в аварии погиб мотоциклист
97% аварий с мотоциклами в Подмосковье закончились гибелью или травмами участников