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Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге

11 июля 2023, 16:24

Фото: Минтранс МО

В подмосковном Минтрансе перечислили самые частые нарушения правил дорожного движения со стороны мотоциклистов, приводящие к ДТП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.

«Летом число аварий с тяжёлыми последствиями увеличивается из-за роста средней скорости потока. Возрастает и количество аварий с участием мототранспорта. Призываем мотолюбителей не пренебрегать защитной экипировкой и шлемом. Выбирайте оптимальные скорость и дистанцию для безопасного движения. Оценивайте ситуацию и планируйте манёвры заранее», – сказали в министерстве.
Там также обратили внимание родителей на то, что в Московской области участились аварии при использовании мототранспорта детьми. Особенно у несовершеннолетних популярны мини-мотоциклы. Между тем лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, необходимо получить права на управление питбайком. Необходимо объяснить подросткам правила и проследить за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем.

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#Минтранс МО
#мотоциклы
#ПДД
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов
11 июля 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/Maksym Belchenko

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал проработку Минпромторгом вопроса об обязательной сертификации электросамокатов.
Он отметил, что ранее уже озвучивалась инициатива об установке номеров или других инструментов идентификации для средств индивидуальной мобильности.

«Мы рады, что Минпромторг сдвинул вопрос с мёртвой точки. <…> Есть два инструмента контроля: полицейские и камеры. Если мы не можем поставить полицейского на каждом углу, то нам придётся использовать систему фото- и видеофиксации. Она может фиксировать только номера, а лица она не распознаёт», — прокомментировал в беседе с RT Шапарин.

Российское Министерство промышленности и торговли разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов. По мнению авторов инициативы, введение такой сертификации позволит производить качественную технику и обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов.

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#электросамокат
#ПДД
#сертификация
#дороги
#безопасность
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Повышение цен на авто – единственная возможность сохранить автопром России
11 июля 2023, 16:48

Фото: iStock/everydayplus

Директор по развитию группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ) Илья Семёнов предложил повысить стоимость автомобилей, в связи с рисками остановки конвейеров и сокращения персонала. Об этом он сообщил на выставке «Иннопром-2023».
«На предприятиях [российского автопрома] сокращалось количество персонала всегда, если не брать кластеры в Петербурге и Калуге. В прошлом году мы сокращались [по персоналу] до того, что сейчас не можем запуститься», — сказал Семёнов.

ОАТ – один из крупнейших производителей автокомпонентов в России, который входит в холдинг КАМАЗ. Их главным заказчиком является АвтоВАЗ. Из-за продолжающегося снижения зарплат, компания не может набрать в свой штат новых людей и производить продукцию. Так, в 2022 году в группе ОАТ работало 8 тыс. человек, сейчас количество сотрудников опустилось до 7 тыс.

«Нам нужно повышать заработную плату, повышать в том числе цену автомобилей. Если мы этого не сделаем сейчас, мы просто потеряем время», – заявил Семёнов.

«Мы не видим другого варианта, когда у нас зарплата неконкурентоспособная, как мы будем набирать людей, как будем исполнять планы, которые перед с нами стоят?» — поинтересовался он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в течение года в России ожидается постепенное снижение стоимости автомобилей. Представители АвтоВАЗа и КАМАЗа не прокомментировали данное заявление.

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#автопром
#Россия
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Сирены оповещения включили в Сочи из-за резкого подъема уровня воды в реках
11 июля 2023, 15:42

Фото: istockphoto/Doctor_bass

Жители Краснодарского края уже несколько дней страдают от непогоды: обильные ливни вызвали значительный подъем воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза. В двух районах Сочи включили сирены оповещения населения.
По сообщению пресс-службы администрации города, реки пока не вышли из берегов, но вода в них поднялась до критических отметок. Для оперативного оповещения горожан и повышения бдительности в Лазаревском и Хостинском районах Сочи запущена работа сиренно-речевых установок, передает ТАСС. В мэрии также уточнили, что в указанные районы уже прибыли спасатели. За развитием ситуации следит городской оперативный штаб.

Приостановили работу некоторые объекты Сочинского национального парка. В городе ожидаются обильные ливни, грозы, град и ураганный ветер. Возможны сходы селевых потоков. Купание на пляжах курорта временно запрещено. Спасатели просят туристов воздержаться от отдыха вблизи воды. Как считают специалисты-метеорологи, погода в районе Сочи начнет улучшаться только 13 июля. Пока действие штормового предупреждения продлено.

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#сочи
#погода
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#реки
#сирена
#мэрия
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Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов
11 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку к законопроекту о запрете смены пола, которая предполагает аннулирование брака, если один или оба супруга совершили трансгендерный переход.
Член фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что браки, которые были заключены до того, как один из супругов сменил пол - будут подлежать аннулированию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Депутат также сообщил, что в соответствии с действующим законодательством, сменить пол никто не может, следовательно, состоящих в браке однополых партнеров, не будет. Новая норма позволит аннулировать предыдущие браки между лицами одного пола и не допустить заключения новых. 

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#Госдума
#поправки
#смена пола
#расторжение брака
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Жителей Мытищ приглашают на встречу с администрацией округа
11 июля 2023, 15:20

Фото: istockphoto / Ekaterina Loginova

В среду, 12 июля в 17:00 в Мытищах пройдет встреча с заместителями главы округа и с руководителями структурных подразделений.
На встречу приглашают инициативных граждан микрорайона Перловка. Мероприятие будет проходить в формате «выездной администрации» по адресу МБОУ «СОШ №10» корпус 2: ул. 1-я Крестьянская, дом 14, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи. 

В рамках встречи заместители главы и руководители структурных подразделений ответят на актуальные вопросы и обращения жителей муниципалитета.


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#Мытищи
#встреча
#администрация
#администрация округа
#обратная связь
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Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми
11 июля 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/ArtEvent ET

Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко заявил, что сложности маршрута на реке Усьва, где пропали 22 туриста, среди которых 11 детей, были связаны с падением уровня воды в этой местности.
«Сейчас там жара, и очень сильно упал уровень воды. Я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могли пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там дикие места», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Остапенко.

До этого туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 км. Два дня назад, 9 июля, туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли, из-за чего, была начата поисковая операция.

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#туризм
#безопасность
#маршрут
#Пермский край
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Северный Кипр пользуется все большей популярностью среди туристов
11 июля 2023, 14:53

Фото: istock/Ekaterina Prokopenko

Все больше туристов из России и других стран посещают северную часть Кипра. В этом сегменте острова расположена территория не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).
За первые пять месяцев 2023 года курорты ТРСК посетили около 127 тысяч путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного издания Halkin Sesi и министерства туризма самопровозглашенной республики. Отмечается также заметный рост числа российских туристов. Если в прошлом году с января по май в ТРСК приехали 6,3 тысячи гостей из России, то в этом году за аналогичный период их количество выросло в три раза.

Возросший интерес к северной части Кипра аналитики связывают с логистическими удобствами, а также с более низкой, чем на юге, стоимостью проживания. Кроме того, в ТРСК в последнее время реализуется большое количество новых проектов в сфере недвижимости, которые дополнительно привлекают иностранцев. Кроме россиян, отдыхом на севере Кипра интересуются туристы из Германии и Великобритании.

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#туризм
#безопасность
#маршрут
#Пермский край
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В Подмосковье упростили получение техпаспорта на квартиру
11 июля 2023, 14:40

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Московской области появилась возможность подать заявку на получение технического паспорта на квартиру на региональном портале госуслуг.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о нововведении в сфере электронных услуг, которые можно получить на региональном портале госуслуг, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В цифровой формат перешла еще одна услуга. Обратиться за ней стало проще, а подать заявление — удобнее. Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат — технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней«, — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Технический паспорт квартиры - это разновидность технического паспорта помещения. Содержит информацию об адресе, планировке и площади, общие технические сведения о доме, данные о приборах учета. В документе указывается дата, по состоянию на которую были установлены вышеуказанные сведения.

Воспользоваться услугой получения технического парта на квартиру можно на сайте. 

Услуга платная, стоимость индивидуальная у каждого заявителя. Стоимость услуги зависит от адреса объекта и общей площади. 

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Средняя стоимость ремонта квартиры повысится на 10-15%.
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#техпаспорт
#Надежда Куртяник
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Володин предложил закупать отечественные автомобили для чиновников и депутатов Госдумы
11 июля 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами.
По его словам, Минфин поддержал идею и готов закупать российские авто. Он пояснил, что инициатива обусловлена нежеланием отправлять деньги за покупку иностранных автомобилей недружественным странам. Он отметил, что средства могут быть использованы для поддержки Украины и поставок ей техники и оружия. Об этом Володин заявил на пленарном заседании с главой Минфина Антоном Силуановым.

Он также заявил, что выбор отечественных авто стал больше. И отметил, что несмотря на то, что комплектующие у авто из других стран, «Москвич» и Lada являются российскими марками. 

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#Володин
#депутаты
#отечественные авто
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