Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает участникам дорожного движения о том, что на скоростных трассах остановка и стоянка на обочине запрещена и крайне опасна.
Скоростные трассы отличаются высокой разрешенной скоростью движения, которая достигает 130 км/ч, также на скоростных трассах отсутствуют светофоры.
Если остановиться даже на небольшое количество времени на скоростной трассе, то автомобиль станет помехой для остальных участников движения, особенно это касается водителей грузовых автомобилей.
Сложно избежать столкновения, когда автомобиль едет на большой скорости, т.к. тормозной путь сильно увеличивается.
Если водителю необходима немедленная остановка, то нужно доехать до бокового ответвления, островка безопасности или площадки отдыха и выставить светоотражающий треугольник и немедленно покинуть проезжую часть, позвонить по номеру 112.
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Если остановиться даже на небольшое количество времени на скоростной трассе, то автомобиль станет помехой для остальных участников движения, особенно это касается водителей грузовых автомобилей.
Если водителю необходима немедленная остановка, то нужно доехать до бокового ответвления, островка безопасности или площадки отдыха и выставить светоотражающий треугольник и немедленно покинуть проезжую часть, позвонить по номеру 112.
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Алиса Сергиенко