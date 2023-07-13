Радио1
Главная / Новости / Общество/ Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине

Минтранс Подмосковья объясняет, почему на скоростных трассах нельзя останавливаться на обочине

13 июля 2023, 13:59

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает участникам дорожного движения о том, что на скоростных трассах остановка и стоянка на обочине запрещена и крайне опасна.
Скоростные трассы отличаются высокой разрешенной скоростью движения, которая достигает 130 км/ч, также на скоростных трассах отсутствуют светофоры.


Если остановиться даже на небольшое количество времени на скоростной трассе, то автомобиль станет помехой для остальных участников движения, особенно это касается водителей грузовых автомобилей.



Сложно избежать столкновения, когда автомобиль едет на большой скорости, т.к. тормозной путь сильно увеличивается.

Если водителю необходима немедленная остановка, то нужно доехать до бокового ответвления, островка безопасности или площадки отдыха и выставить светоотражающий треугольник и немедленно покинуть проезжую часть, позвонить по номеру 112.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал социальный раунд «Трезвый водитель».

Экстренные службы будут дежурить в местах притяжения жителей Подмосковья до конца лета.

Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия.
#Трезвый водитель
#транспорт
#Минтранс
#профилактика
#скоростная трасса
#платная дорога
Читайте нас в
СК РФ: В мопеде в Феодосии сработало взрывное устройство, заведено уголовное дело
13 июля 2023, 14:18

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц возбуждено после взрыва мопеда в крымской Феодосии.
Взрывное устройство сдетонировало в припаркованном во дворе мопеде. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. 

В результате взрыва, ранения получили две женщины, которые находились рядом. Пострадавшие госпитализированы. 

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что детонация ВУ произошла 12 июля в 19 часов вечера. В мопеде, установленном во дворе многоквартирного жилого дома в Феодосии, находилась взрывчатка. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц. 

Читайте также: 

Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов

В Пакистане 5 человек погибли во время взрыва газа

На заводе «Промсинтез» в Самарской области прогремел взрыв

#СК РФ
#взрыв
#бомба
#Феодосия
#Крым
Читайте нас в
На клумбах-арабесках в Долгопрудном высадили 32 тыс цветов
13 июля 2023, 14:14

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном на Улице Дирижабельной у бывшего кинотеатра «Полёт» разбили яркие клумбы. Такие клумбы носят называние арабески, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Всего здесь высажено порядка 32 тыс цветов пяти видов. Был разработан проект посадки растений. На этой неделе провели работы по укладке мраморной крошки для декора», – пояснила главный специалист МБУ «Благоустройство» Анна Витюк
По её словам, за цветами ухаживают 10 человек. Они проводят полив, прополку, подкормку и обработку от вредителей.
 
Клумбы-арабески уже стали визитной карточкой района. Многие жители благодарят сотрудников, ухаживающих за растениями, фотографируют цветники.

Читайте также: 
 
У жителя Долгопрудного во время диспансеризации нашли инфаркт

В Долгопрудном поздравили лучших выпускников

В детские сады Долгопрудного поступят новые комплекты белья

#Московская область
#Подмосковье
#Долгопрудный
#клумбы
#цветы
#благоустройство
Читайте нас в
Глава СПЧ Фадеев предложил продавать собак только по прохождении специальных курсов
13 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/macniak

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.

«В СССР было много правильных решений. Это, очевидно, правильное решение», — заявил Фадеев в рамках круглого стола в СПЧ.

Напомним, что каждой собаке необходима воспитательная дрессировка. Вне зависимости от породы, возраста и размера питомца, он должен быть социализирован и обучен основным командам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее сообщал, что главное, что стоит помнить собаководу, что, какую бы собаку ты не завёл, её надо воспитывать и выделять время на занятия с ней.

Читайте также:

Глава СПЧ озвучил условие выдачи мигрантам пособий в РФ

Кинолог рассказал об эффективном обучении собак

На что обратить внимание при выборе кинолога для собаки?

#собака
#питомец
#СПЧ
#Фадеев
Читайте нас в
В театре «Современник» отменили спектакли с участием Марины Неёловой
13 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

Дирекция театра «Современник» сообщила, что все спектакли с участием народной артистки России Марины Неёловой отменены из-за ее болезни.
Отмечается, что в театре отказались комментировать информацию СМИ о болезни актрисы.

Напомним, 13 июля стало известно, что в Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали народную артистку России Марину Неёлову. 

У актрисы нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.

Марине Неёловой 76 лет.

Читайте также:

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову

Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана

#Марина Неёлова
#Современник
#театр
Читайте нас в
Опрос: Россияне стали чаще задерживаться на работе
13 июля 2023, 13:46

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Аналитики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и исследовательского центра «Зарплаты.ру» провели опрос и установили, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе.
Отмечается, что наиболее часто задерживаются на работе бухгалтеры и финансисты (66%), работники сфер строительства и недвижимости (62%), менеджеры по продажам (53%), сотрудники отдела маркетинга и PR (50%), IT-специалисты (50%).

Как передаёт RT, 89% опрошенных задерживаются на работе до трёх часов.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. граждан.

До этого аналитики опросили более 10 тыс. работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины.

Читайте также:

Россиян все больше интересует частичная занятость

Бурильщики и токари стали самыми высокооплачиваемыми профессиями этого лета

Аналитики «Авито. Работа» назвали процент россиян, для которых пятница — сокращенный день
#работа
#общество
#сотрудники
#опрос
Читайте нас в
В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов
13 июля 2023, 13:39

Фото: iStock/uskarp

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил, что компания готова продавать онлайн сто процентов билетов, однако есть такие пассажиры, которые к этому не готовы. Об этом Чаркин сообщил в рамках Форума будущих технологий.
«И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифровываем», — заявил замгендиректора РЖД.

Чаркин отметил, что в 2022 году компания РЖД продавала 63% билетов на поезда дальнего следования в онлайн-формате. Сообщается, что в 2023 году показатель вырос на тринадцать процентов и на данный момент составляет 76%.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

Читайте также:

Путин примет участие в Форуме будущих технологий на следующей неделе

Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

Замглавы РЖД Пегов: первые полностью российские «Ласточки» запустят возле Екатеринбурга

#РЖД
#билеты
#Форум будущих технологий
Читайте нас в
Политолог Орлов предложил создать единый федеральный номер для аварийных служб ЖКХ
13 июля 2023, 13:36

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать единый федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.
Он пояснил, что сегодня такой номер отсутствует, а между тем не каждый гражданин может легко запомнить или найти телефон аварийных служб ЖКХ в случае экстренной ситуации, что влечёт для людей существенные материальные и имущественные потери.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания в РФ единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

До этого Антон Орлов предлагал повысить размеры долговых обязательств, запрещающих выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб.

Читайте также:

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили

Политолог Орлов предложил увеличить запрещающие выезд за рубеж суммы долга

Милонов: «Те люди, которые хотят поменять пол – должны быть излечены»
#ЖКХ
#службы
#номер
#инициатива
#общество
Читайте нас в
В Министерстве просвещения РФ анонсировали создание портала психологической помощи для школьников
13 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/grinvalds

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, платформа позволит школьникам рассказать специалистам о проблемах, которыми дети не могут поделиться с близкими.
«Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», —объяснил Сергей Кравцов. Его слова передаёт ТАСС.
Портал начнет работать в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме.

Читайте также: 

Психолог Хорс рассказал, как не столкнуться с профессиональным выгоранием

Психолог Манина назвала признаки депрессивного расстройства

Психолог Кононов рекомендовал читать приключения и сказки пред сном
#психолог
#школа
#школьники
Читайте нас в
Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете смены пола
13 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.
В соответствии с поправкой, операции по смене пола могут быть разрешены законодательством только по медицинским показаниям. 

Врачебная комиссия утвердит перечень аномалий, которые будут предусматривать смену пола. После принятия законопроекта в I чтении, в него был внесен ряд поправок, одобренных комитетом Госдумы по охране здоровья. В соответствии с дополнениями, граждане, сменившие половую принадлежность, будут лишены права усыновления детей. Также, будет аннулирован брак, в случае, если один из супругов сменил пол.

Окончательное чтение проекта пройдет 14 июля. 

Читайте также: 

ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов

В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт

В Госдуме призвали использовать арестованный транспорт для нужд армии
#Госдума
#законопроект
#смена пола
#Россия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников