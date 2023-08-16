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Минтранс Подмосковья отмечает снижение аварийности на дорогах

16 августа 2023, 13:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП, произошедших на дорогах Московской области, сократилось на 6,4%.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что с начала текущего года на территории региона зафиксировано 2029 аварий с погибшими и ранеными.

«По итогам 7 месяцев число ДТП в Подмосковье снизилось, также по сравнению с прошлым годом на 7,4% сократилось количество раненых. По-прежнему самыми частыми видами ДТП с погибшими остаются столкновения транспортных средств — на них приходится 49% от общего числа аварий», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.


Большой процент аварий приходится на наезды на пешеходов, следом идут съезды с дороги.

Минтрас Подмосковья проделывает большую работу по предотвращению ДТП.

Также, стоит отметить, что ответственное поведение водителей и пешеходов — главный залог безопасности на дорогах.

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На 50 подмосковных дорогах обустроят шумовые полосы.

Минтранс Подмосковья напоминает правила езды на самокатах.
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Юрист Соловьёв: Финансовое вмешательство родителей в процесс обучения в школе недопустимо
16 августа 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о незаконности школьных поборов, а также недопустимости ситуаций, когда сами инициативные родители стремятся организовать какие-либо денежные сборы.
«Сегодня надо вести речь о запрете для разных родительских инициативных групп на любую финансовую деятельность. Подчас именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на «финансовую иглу» администрацию учебного заведения, надеясь, что так градус лояльности к их детям повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе. Такое вмешательство в процесс обучения недопустимо», — отметил в беседе с RT Соловьёв.

Он добавил, что сегодня финансирование учреждений среднего образования поступает из нескольких источников — федеральное, региональное, муниципальное, собственные средства, поэтому родителей привлекать к ремонту здания или замене оборудования нет надобности, да и это незаконно. Кроме того, в некоторых регионах страны указаниями губернаторов школьные поборы прямо запрещены.

Вместе с тем, юрист подчеркнул, что расходы на кино, экскурсии, театры и т.д., которые не входят в рамки школьной программы, могут осуществляться на средства родителей.

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#родители
#расходы
#школа
#образование
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Депутат Чернышов предложил оснастить детские площадки видеонаблюдением
16 августа 2023, 13:42

Фото: istockphoto.com/Ildar Abulkhanov

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил оборудовать все детские площадки в стране системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн для обеспечения большей безопасности детей.
По его мнению, такие системы не просто позволят обеспечить большую безопасность, но и снизить количество несчастных случаев и гибели детей, преступлений против них, облегчить расследование инцидентов на площадках, а также предотвратить случаи вандализма.

«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — приводит RT текст обращения депутата на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.

Парламентарий отметил, что инициативу можно реализовать поэтапно в течение трёх-пяти лет.

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#безопасность
#площадки
#видеонаблюдение
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Стало известно, какой доход хотели бы иметь москвичи
Исследование: Москвичи хотели бы иметь доход более 250 тыс рублей
16 августа 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/SARINYAPINNGAM

Исследовании сервиса SuperJob показало, что жители Москвы хотели бы иметь доход в размере 257 тыс. рублей на семью из трёх человек.
«У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тыс. рублей на трех человек, тогда как женщины – 246 тыс. рублей», — приводит «Москва 24» текст результатов исследования.

Отмечается, что 17% респондентов хотели бы иметь ежемесячный доход в размере от 100 до 150 тыс. рублей, 19% — от 150 до 200 тыс. рублей. При этом, лишь 2 человека из 100 заявили, что их вполне устроит сумма до 100 тыс. рублей. Также в исследовании говорится, что особо крупные суммы опрошенными также озвучивались реже.

До этого стало известно об ослаблении рубля. При этом, мультсериал «Симпсоны» предсказал обвал российской валюты ещё 24 года назад. Как передаёт utro.ru, тогда вышла серия, где появляется представитель из России, который предлагает его родину для проведения Олимпиады и заявляет, что в Москве «за доллар дают семь рублей», а после каждого сигнала его пейджера цифра начинает увеличиваться.

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#москва
#исследование
#доходы
#рубль
#экономика
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Украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы
16 августа 2023, 12:56

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Суд приговорил жителя ДНР к двум годам колонии-поселения за DDoS-атаки на критическую информационную структуру России. Он атаковал российские интернет-ресурсы, а также распространял инструкции по проведению хакерских атак со ссылками на вредоносное программное обеспечение.
Преступную деятельность гражданина Украины Романа Носачева выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области, сообщает сетевое издание news.rufox.ru. Мужчина проживал в городе Харцызск Донецкой области. Было установлено, что он регулярно атаковал интернет-ресурсы российских государственных органов, а также рассылал подробные инструкции по проведению DDoS-атак с прикрепленными ссылками на вредоносное ПО.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Носачева в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он обязан будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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В Подмосковье можно зарегистрировать квартиру в Росреестре за 24 часа
16 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье реализуется проект по электронной регистрации права собственности квартиры в новостройке за сутки.

В Подмосковье продолжается реализация тестового проекта по электронной регистрации права собственности на квартиру в новостройках в течение суток. Запуск проекта состоялся в мае прошлого года на территории Московской области, с целью подтверждения эффективности и рентабильности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

С начала текущего года Управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении 194577 объектов бытовой недвижимости по заявлениям, поданным в электронном виде.

Министерство жилищной политики Московской области отмечает следующие преимущества проекта: регистрация права собственности в течении 24 часов, без посещения МФЦ, без сбора лишних документов.

Все подробности можно уточнить в офисе продаж у Вашего застройщика.

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Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД гаджетам россиян
Адвокат Захидов раскритиковал желание МВД получить доступ к данным россиян без суда
16 августа 2023, 12:44

Фото: Istock|/PUGUN SJ

МВД предложило получать данные с гаджетов россиян и у операторов связи в режиме реального времени. Это позволит силовикам до судебного предписания получать удалённый доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, что якобы ускорит процесс выявления киберпреступников.
Однако адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов заявил, что получить судебное разрешение на проведение расследования не занимает много времени. В интервью «Радио 1» он рассказал, что разработанные поправки приведут лишь к тотальному контролю.
«Фактически речь идёт о тотальном контроле, о тотальной проверке граждан в их переписке <…> В этих поправках отсутствуют конкретные ограничения, непонятно, по каким видам статей Уголовного кодекса будут отбираться данные. Таким образом, сведения носят безграничный, размытый и неопределённый характер. Получается, что сегодня можно практически забыть о тайне личной переписки людей», — отметил Алишер Захидов.
Адвокат подчеркнул, что из поправок вытекает ещё одна проблема: риск утечки данных россиян. По его словам, МВД не может гарантировать сохранность информации.
«Сегодня мы постоянно сталкиваемся со сбором данных, который непонятно зачем нужен и в каких целях. Всё это подаётся под соусом безопасности. У меня очень большие подозрения, что те сведения, которые будут собираться в МВД, будут растекаться как дуршлаг, будет происходить колоссальная утечка данных. Я не могу с уверенностью сказать, что МВД сможет гарантировать безопасность, что данные не будут утекать в сеть и не станут предметом шантажа, торга, угроз и всего другого негативного», — добавил собеседник.
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#данные
#мошенник
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Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз убийством
SHOT: Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за хейта и сообщений с угрозами
16 августа 2023, 12:42

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за хейта и сообщений от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, пострадавшая в результате ДТП артистка, болезненно реагирует на негатив. По рекомендации медицинского персонала, певице ограничили доступ в социальные сети.  

Ладе Дэнс приходят сообщения от хэйтеров и сталкера, который оказался влюблен в певицу. Он угрожает артистке убийством, сообщил продюсер артистки. В настоящее время, по факту угроз возбуждено уголовное дело. Певица продолжает находиться в больнице и проходить курс реабилитации. 

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#дтп
#уголовное певица
#социальные сети
#актриса
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В Жуковском отменили масштабное празднование Дня города
16 августа 2023, 12:10

Фото: Фотобанк МО

Широкого празднования Дня города в Жуковском, который обычно совмещается с Днём Воздушного флота России, в этом гом году не будет. Решение об отмене приняли власти подмосковного наукограда, сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.
«Считаем неуместным в нынешних условиях проводить ежегодный концерт на центральной площади с участием звёзд эстрады, а также устраивать праздничный фейерверк», – сказал Прохоров ТАСС. 
Он объяснил такое решение соображениями безопасности жителей и гостей города. В то же время в центральном сквере и в скверах спальных микрорайонов пройдут творческие и музыкальные мероприятия для детей. Отдельную программу подготовили артисты жуковского Дворца культуры.  
 
По словам Прохорова, изменён будет и формат проведения Детского авиационного-космического салона ДАКС, который также обычно организовывали в рамках празднования Дня города.  Его перенесли с 
аэродрома «Междуречье» в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ.
 
Жуковский ведёт свою историю с 1947 года, когда находившемуся на его месте посёлку Стаханово присвоили имя отца русской авиации Николая Жуковского. Город считается центром отечественной авиационной науки. 

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#жуковский
#день города
#подмосковье
#московская область
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СКР возбудил дело против Red Wings
СК возбудил уголовное дело о небезопасной перевозке пассажиров Red Wings
16 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Уголовное дело возбуждено по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в телеграмм-канале.
Причиной проведения проверки стало то, что за прошедшие несколько дней, авиакомпания задержала несколько рейсов.  

Авиаперевозчик сообщил, что из строя вышли сразу два самолета, в связи с чем, рейсы были отменены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию и возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг компанией авиаперевозчика. 

Отмечается, что проблемы с рейсами возникали в основном по маршруту Анталья -Екатеринбург.

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#уголовное контроль
#рейсы
#авиакомпания
#ск рф
#бастрыкин
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