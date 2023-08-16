Минтранс Подмосковья отмечает снижение аварийности на дорогах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что с начала текущего года на территории региона зафиксировано 2029 аварий с погибшими и ранеными.
«По итогам 7 месяцев число ДТП в Подмосковье снизилось, также по сравнению с прошлым годом на 7,4% сократилось количество раненых. По-прежнему самыми частыми видами ДТП с погибшими остаются столкновения транспортных средств — на них приходится 49% от общего числа аварий», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Большой процент аварий приходится на наезды на пешеходов, следом идут съезды с дороги.
Минтрас Подмосковья проделывает большую работу по предотвращению ДТП.
Также, стоит отметить, что ответственное поведение водителей и пешеходов — главный залог безопасности на дорогах.
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